Ragusa | Sanità

L’ASP Ragusa porta la campagna antinfluenzale in Prefettura: vaccinati i dipendenti degli enti locali

  • 5
Ragusa, 05 novembre 2025 – L’ASP di Ragusa ha svolto questa mattina una sessione di vaccinazione antinfluenzale presso gli uffici della Prefettura. L’iniziativa si è svolta grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Sua Eccellenza il Prefetto, Giuseppe Ranieri, che ha condiviso l’opportunità di offrire al personale degli uffici territoriali un accesso diretto alla prevenzione. L’attività è stata coordinata dalla dottoressa Sonia Cilia, Direttore dell’U.O.C. Epidemiologia e Profilassi, con il supporto di un medico e due infermieri, e si è svolta a margine di un corso di formazione. Hanno usufruito del vaccino circa trenta dipendenti degli enti locali.
Si è vaccinato anche il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, che, assieme al Direttore sanitario Sara Lanza, ha evidenziato come “iniziative di prossimità di questo tipo, che l’Azienda continuerà a promuovere, facilitano l’adesione alla campagna antinfluenzale, tutelando la salute dei lavoratori e della collettività durante il periodo di maggiore circolazione dei virus respiratori”.
La campagna antinfluenzale mira a contenere la diffusione del virus e delle sue complicanze, riducendo il rischio di ospedalizzazione. L’adesione, in particolare, è raccomandata per le persone di età pari o superiore a 60 anni, ai soggetti fragili o con patologie croniche, alle donne in gravidanza e ai bambini a partire dai 6 mesi di vita. Ma anche agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, al personale scolastico, ai lavoratori dei servizi essenziali e ai caregiver che assistono persone vulnerabili.
Si ricorda, inoltre, che è possibile la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini raccomandati per la popolazione adulta: anti-pneumococco, anti-Zoster (fuoco di Sant’Antonio), anti-Covid-19 aggiornato LP 8.1, anti-virus respiratorio sinciziale (RSV adulti) e anti-difterica-tetano-pertosse (richiamo decennale).
Le somministrazioni sono disponibili presso gli ambulatori dei medici e pediatri di famiglia, nelle farmacie aderenti e nei centri vaccinali aziendali. In quelli di Ragusa (via Licitra), Modica (P.O. “Maggiore-Baglieri”) e Vittoria (Via Nicosia), in aggiunta alle aperture ordinarie, è possibile vaccinarsi anche il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 12, senza prenotazione. Per informazioni si può contattare il numero verde 800/050510 o scrivere all’indirizzo servizio.epidemiologia@asp.rg.it.
L’ASP informa, infine, che sabato 15 novembre, come da direttiva dell’assessorato regionale della Salute, è indetto l’Influday: tutta la popolazione potrà vaccinarsi senza prenotazione, dalle 9 alle 13, presso la Sala Avis di Ragusa.

5 commenti su “L’ASP Ragusa porta la campagna antinfluenzale in Prefettura: vaccinati i dipendenti degli enti locali”

  2. Gino

    Praticamente come un venditore di frutta, non la vende, e la magia il proprietario stesso🤣🤣🤣
    La miscela con il siero covid fatta in precedenza è perfetta…….👌
    Contenti loro?
    Aspettiamo la replica degli intellettuali, jack, piero, cicciu, macco, e marmellata al seguito🤣🤣🤣 che bla……bla ……bla……🙋

    2
    2
  3. Paolo

    Sig. Gino, hanno fatto però solo l’antinfluenzale. E tutti gli altri, dal fuoco di Sant’Antonio a tutto il resto ci faranno sapere altrettanto?

    2
  4. Un influenzato

    Niente attesa di mesi per vaccinarsi?
    Per vaccinarsi non c’è carenza di medici e infermieri?
    Lo troviamo pure nei supermercati?
    Nei supermercati lo può inoculare la commessa/o di turno?
    Naturalmente questo sarà gratuito.
    Andrà tutto bene.

    2
    1
  5. Tonino Spinello

    Chissà perchè non vedo mai foto di gruppo per propagandare l’accesso alle cure o alle visite senza bisogno di trafile e prenotazioni mensili o annuali.
    Comunque sia, questo accanimento vaccinale è un fenomeno prettamente italiano, in altri paesi questo siero non viene propagandato come avviene da noi, in alcuni paesi addirittura li hanno dichiarati tossici e sono considerati la causa di gravi malattie e patologie croniche.
    Chissà i sindacati di polizia (molto critici) cosa penseranno di questa iniziativa in prefettura….

    3
    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

