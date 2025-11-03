L’America Latina sotto scacco dei cartelli: dal Messico al Venezuela, un potere che non conosce confini

Il più grande sequestro registrato in Bolivia negli ultimi anni è avvenuto il 14 ottobre 2024 (21,4 tonnellate), descritto dalle autorità come il più grande della storia del Paese.

di Giannino Ruzza

Il Continente dei cartelli

Dalle Ande al Golfo del Messico, la mappa del narcotraffico non è più fatta di confini, ma di funzioni: chi produce, chi trasporta, chi protegge, chi ricicla. La droga è solo il carburante; il motore è la corruzione. E mentre la povertà spinge nuove generazioni a entrare nel circuito, i cartelli costruiscono consenso: distribuiscono denaro, puniscono i ladri, finanziano feste religiose. In molte zone, lo Stato non c’è più — o peggio, ci convive.

Il risultato è un continente in cui il potere non passa più per i palazzi presidenziali, ma per i porti e le piste clandestine. Finché le istituzioni resteranno fragili e la miseria profonda, i cartelli non saranno un problema da combattere: saranno l’unico ordine rimasto da cui tutti dipendono.

Messico , il cuore del sistema

Il Cartello di Sinaloa, fondato da Joaquín “El Chapo” Guzman e oggi guidato da 3 dei suoi 4 figli, Ovidio Guzman Lopez “El raton” il più crudele è stato arrestato nel 2023 e deve rispondere di aver introdotto il fentanyl negli Stati Uniti e da El Mayo Zambada, resta il centro operativo del narcotraffico mondiale. Controlla rotte, prezzi e alleanze, come una corporation globale. Il rivale Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), guidato da El Mencho, gli contende il dominio con metodi spietati. Dai loro porti e laboratori passa anche la cocaina prodotta in Colombia, destinata non solo agli Stati Uniti ma sempre più all’Europa.

Colombia e Venezuela: produzione e protezione

La Colombia resta il principale produttore. Il Clan del Golfo, erede delle vecchie AUC, e bande come Los Rastrojos e Los Urabeños gestiscono la filiera tra coltivatori e mercati internazionali. Sul lato opposto, il Venezuela è diventato il grande snodo logistico: il presunto Cartel de los Soles, composto da segmenti delle forze armate, e il temuto Tren de Aragua agiscono come intermediari e garanti dei traffici. Qui il narcotraffico ha assunto una forma nuova: lo Stato che si fa cartello.

Ecuador e Bolivia, nuove frontiere

Nell’Ecuador, un tempo stabile e pacifico, il porto di Guayaquil è oggi l’epicentro di una guerra criminale. Los Choneros, legati a Sinaloa, e Los Lobos, più vicini al CJNG, trasformano i container di banane in vettori di cocaina diretti ad Anversa e Rotterdam. La Bolivia, invece, si consolida come laboratorio silenzioso: tra Chapare e Yungas la produzione cresce, i clan locali si connettono a reti colombiane e peruviane, mentre lo Stato arretra.

Honduras e Nicaragua, il corridoio invisibile

Il ponte centroamericano rimane vitale. In Honduras, gruppi come Los Cachiros garantiscono il passaggio sicuro delle partite, in un paese in cui perfino l’ex presidente Juan Orlando Hernandez è stato condannato a 45 anni di reclusione accusato dagli Stati Uniti di narcotraffico. Le accuse degli Stati Uniti sostengono che abbia accettato milioni di dollari in tangenti da trafficanti, e che abbia aiutato a proteggere traffici di droga diretti verso gli USA, usando le forze di sicurezza honduregne come copertura. Il Nicaragua, più discreto, offre rotte e appoggi politici: meno violenza, più complicità. Ogni chilometro di costa è un nodo di questa catena che unisce Sud e Nord, produttori e mercati.

In America Latina la droga non è solo merce: è potere. Ogni tonnellata di cocaina che attraversa il continente racconta la stessa storia — quella di Stati deboli, governi corrotti e organizzazioni criminali che, passo dopo passo, si sono trasformate in multinazionali del crimine. Oggi, i cartelli non vivono più ai margini del potere: ne sono parte integrante.

