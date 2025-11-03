  • 3 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Incendio tra Donnalucata e Playa Grande. Distrutta un’area rurale. Carcassa di furgone nel rogo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 03 Novembre 2025 –  – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 2 novembre, in un’area rurale compresa tra le località di Donnalucata e Playa Grande, nel territorio del Comune di Scicli.

Le fiamme, alimentate da un forte vento e dalla vegetazione secca, hanno rapidamente divorato l’area di campagna, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Tra i materiali andati in fumo, completamente carbonizzato, c’è anche un vecchio furgone che, a quanto pare, risultava essere in disuso.

🔥 L’Intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme ha portato sul posto i Vigili del Fuoco, che sono stati impegnati per diverse ore in una complessa operazione per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera zona. La violenza delle fiamme e la rapidità con cui si sono propagate hanno reso l’intervento particolarmente arduo.

Accanto ai pompieri, sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, al momento ancora ignote.

💨 Danni Ingenti e Preoccupazione

Fortunatamente, nonostante la vastità dell’evento, non si registrano feriti o persone coinvolte. I danni materiali, tuttavia, risultano essere ingenti, con ettari di campagna distrutti e il mezzo pesante ridotto a una carcassa annerita.

La colonna di fumo nero e denso si è alzata per metri ed è stata visibile a grande distanza, destando comprensibile preoccupazione tra i residenti e i villeggianti della zona.

Le autorità competenti stanno esaminando tutte le piste per determinare l’origine delle fiamme. Al momento, non viene esclusa nessuna ipotesi, inclusa quella di un innesco accidentale.

581754
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube