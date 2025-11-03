Incendio tra Donnalucata e Playa Grande. Distrutta un’area rurale. Carcassa di furgone nel rogo

Scicli, 03 Novembre 2025 – – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 2 novembre, in un’area rurale compresa tra le località di Donnalucata e Playa Grande, nel territorio del Comune di Scicli.

Le fiamme, alimentate da un forte vento e dalla vegetazione secca, hanno rapidamente divorato l’area di campagna, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Tra i materiali andati in fumo, completamente carbonizzato, c’è anche un vecchio furgone che, a quanto pare, risultava essere in disuso.

🔥 L’Intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme ha portato sul posto i Vigili del Fuoco, che sono stati impegnati per diverse ore in una complessa operazione per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera zona. La violenza delle fiamme e la rapidità con cui si sono propagate hanno reso l’intervento particolarmente arduo.

Accanto ai pompieri, sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, al momento ancora ignote.

💨 Danni Ingenti e Preoccupazione

Fortunatamente, nonostante la vastità dell’evento, non si registrano feriti o persone coinvolte. I danni materiali, tuttavia, risultano essere ingenti, con ettari di campagna distrutti e il mezzo pesante ridotto a una carcassa annerita.

La colonna di fumo nero e denso si è alzata per metri ed è stata visibile a grande distanza, destando comprensibile preoccupazione tra i residenti e i villeggianti della zona.

Le autorità competenti stanno esaminando tutte le piste per determinare l’origine delle fiamme. Al momento, non viene esclusa nessuna ipotesi, inclusa quella di un innesco accidentale.

Salva