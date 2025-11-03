  • 3 Novembre 2025 -
Senza categoria

Calcio, Il Frigintini pareggia sul campo della Vigor Gela, i rossoblu finiscono in dieci e non riescono a sfondare

Vigor Gela 0
Frigintini Calcio 0
Vigor Gela: Romano, Carrera, Ferrigno, Battaglia, Arpa, Scaglia, Interliggi, Sciacca, Lavore, Licata, Di Liberto. A disp: Italiano, Mazzocchi, Incardona, Di Dio.
Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Hegazi, Macauda, Floriddia, Gianluca Cicero, Amato Cavallo,
Savarino, Orazio Modica, Vitale, Giurdanella. A Disp: Iemmolo, Angelo Denaro, Giovanni Denaro, Salvatore Caruso, Giorgio Cicero, Tommaso Iemmolo, Cultrera, Ragusa. All. Ciccio Di Rosa.
Arbitro: Andrea Rotulo di Agrigento

Gela, 04 Novembre 2025 –  – Finisce a reti inviolate il match tra Vigor Gela e Frigintini Calcio giocato ieri nella città nissena e valido per la sesta giornata del campionato di Promozione.
Un nulla di fatto che lascia l’amaro in bocca alla formazione rossoblu di Ciccio Di Rosa, che ci ha creduto fino al fischio finale del direttore di gara, ma non è riuscita a sfondare la difesa di casa che quando sembrava battuta è stata aiutata dalla dea bendata, che ha fatto sbattere sulla traversa la conclusione del neo acquisto Stefano Cultrera che ha spezzato in gola l’urlo di gioia di quella che poteva essere la seconda vittoria consecutiva per i giovani modicani.
Il Frigintini, non si è dato per vinto, neanche quando è rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Amato che ha rimediato il secondo cartellino giallo della sua partita con il conseguente rosso che lo ha fatto rientrare in anticipo negli spogliatoi.
Il punto conquistato a Gela, tuttavia, permette a Vitale e compagni di allungare la mini striscia di risultati positivi, di scavalcare in classifica il Qual’At Caltagirone e di agganciare al terz’ultimo posto lo Scicli CR.
Domenica al “Vincenzo Barone”, i rossoblu saranno impegnati in una gara dall’alto quoziente di difficoltà, visto che a fare visita ai ragazzi della Contea sarà la “corazzata” Akragas che insieme al Priolo Gargallo FC veleggia in vetta alla classifica a punteggio pieno, ma prima di concentrarsi sul difficile impegno domenicale, mercoledì, sempre al “Barone” ci sarà il match di andata del secondo turno di Coppa Italia, in cui l’undici modicano affronterà il derby con i “cugini” del Santa Croce Soccer.

