Al lavoro la Commissione per l’assegnazione dei lotti liberi nella Zona Artigianale di contrada Michelica

Modica, 03 Novembre 2025 – Prosegue l’attività della commissione incaricata dell’assegnazione dei lotti liberi all’interno della zona artigianale di contrada Michelica, a Modica. I lavori seguono la pubblicazione del bando di assegnazione e sono finalizzati a rilanciare l’economia locale, offrendo nuove opportunità alle imprese del territorio.

Un nuovo e significativo incontro si è tenuto nei giorni scorsi, alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Tino Antoci, e del neo dirigente del III Settore Tecnico di palazzo San Domenico, l’architetto Fabio Bellaera. All’appuntamento hanno partecipato anche i vertici delle principali associazioni di categoria, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra Amministrazione e mondo produttivo.

Erano presenti il segretario territoriale della CNA di Ragusa, Carmelo Caccamo, e il segretario di Confartigianato Ragusa, Angelo Raniolo.

L’occasione è stata utile non solo per fare il punto sull’iter di assegnazione dei lotti, ma anche per affrontare un tema cruciale per la crescita delle imprese: l’urbanistica.

I segretari Caccamo e Raniolo hanno colto l’opportunità per presentare una disamina dettagliata delle criticità e delle esigenze che quotidianamente le imprese di Modica devono affrontare. L’obiettivo primario, condiviso con l’Amministrazione e il nuovo dirigente, è quello di velocizzare le procedure di approvazione delle istanze già presentate.

L’Assessore Tino Antoci ha sottolineato l’impegno: “Continua il lavoro della commissione per l’assegnazione dei lotti liberi. L’incontro con il nuovo dirigente Bellaera e i vertici di CNA e Confartigianato è stato fondamentale. Il nostro unico fine è fornire certezze al settore delle costruzioni e alle imprese della città, semplificando e accelerando i processi in materia di urbanistica.”

La sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria si conferma dunque un elemento chiave per superare gli ostacoli burocratici e dare nuovo slancio allo sviluppo economico e al settore edilizio di Modica.

