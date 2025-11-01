  • 1 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, cavallo di ritorno. Rubano scooter e chiedono soldi per la restituzione. Tre arresti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 01 Novembre 2025 –  Un’operazione condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Vittoria ha portato all’arresto di tre soggetti vittoriesi per estorsione e ricettazione in concorso, e al recupero di un ciclomotore rubato.

Nei giorni scorsi, a seguito di mirate attività d’indagine e servizi di osservazione nel centro storico cittadino, i Carabinieri hanno colto in flagrante P.P., 62enne, e i fratelli R.D. e R.S.D., entrambi 25enni, mentre ricevevano denaro da un cittadino tunisino, B.M., 56 anni,. La somma, pari a 100  euro, rappresentava il compenso richiesto per la restituzione del suo ciclomotore, rubato circa due settimane prima.

La vittima aveva sporto denuncia, fornendo ai militari alcuni dettagli e segni distintivi del mezzo che si sono rivelati cruciali. I Carabinieri, infatti, avevano notato un ciclomotore corrispondente alla descrizione sul cassone di un autocarro in uso a un soggetto d’interesse operativo.

Decisi ad agire, i militari hanno predisposto un servizio di pedinamento e osservazione che ha permesso di documentare il momento esatto in cui avveniva il passaggio di denaro tra la vittima e gli estortori. A quel punto, con l’ausilio di altre pattuglie, i Carabinieri sono intervenuti, bloccando i tre soggetti.

Condotti in Caserma per le formalità di rito, e in concerto con l’Autorità Giudiziaria, i tre vittoriesi sono stati dichiarati in arresto e sottoposti al regime degli arresti domiciliari.

Il ciclomotore è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

581636
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube