  • 1 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Risse nella movida di Modica: dopo l’ultimo episodio, locale costretto a chiudere il sabato

  • 4
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 31 Ottobre 2025 – L’ennesima rissa che ha turbato la quiete della movida modicana, avvenuta sabato scorso in Via Marchesa Tedeschi, ha innescato nuove polemiche e portato a una drastica decisione da parte di un esercente.

Luca Stracquadanio, titolare di un locale nella zona nevralgica della movida e in passato già vittima di aggressioni, ha rotto il silenzio annunciando la chiusura del suo esercizio nelle serate del sabato.

Attraverso un post sui social media, Stracquadanio ha espresso tutta la sua frustrazione e preoccupazione per la sicurezza pubblica: “Avevo promesso a me stesso [di non intervenire più, N.d.R.]. Purtroppo dopo l’ennesimo episodio, per la mia sicurezza e per quella dei miei clienti, sono costretto a chiudere il sabato, vista l’incapacità da parte dell’Amministrazione comunale a gestire la situazione.”

La decisione di abbassare le serrande nel giorno di maggiore afflusso è un gesto forte che mira a tutelare l’incolumità propria e della clientela, evidenziando il clima di tensione e insicurezza che ormai domina le notti del fine settimana.

Il titolare non ha risparmiato critiche amare anche nei confronti dei colleghi esercenti, accusandoli di passività: “A tutti i colleghi che in passato mi avete giudicato, [adesso] avete criticato l’Amministrazione ma non si ribella nessuno. Inutili i vostri ‘bravo Luca’.”

Le sue parole non solo denunciano l’inerzia, a suo dire, dell’Amministrazione comunale nel fronteggiare i fenomeni di violenza e disordine pubblico, ma puntano il dito anche contro la mancanza di una reazione unitaria e decisa da parte della categoria commerciale.

L’episodio e la conseguente chiusura del locale riaccendono i riflettori sul tema della gestione della movida e della sicurezza urbana a Modica, un problema che sembra richiedere interventi urgenti e concertati.

581601
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

4 commenti su “Risse nella movida di Modica: dopo l’ultimo episodio, locale costretto a chiudere il sabato”

  1. AMO MODICA

    Vorremmo sapere cosa vuole dall’amministrazione per garantire la sicurezza?
    Io farei chiudere i locali che vendono alcoolici.

    1
    18
  2. Paolo

    Amo Modica, allora chiudiamo le concessionarie per non fare incidenti?
    Non possiamo continuare a mettere divieti per colpa di pochi elementi, questa logica è assolutamente errata, ed è la strada che è stata presa nella società. Divieti per tutti, obblighi e quant’altro per chi non rispetta leggi già esistenti.

    13
    4
  3. Gnazioliberatutti

    Ottima idea quella di chiudere i locali che vendono alcolici, anche se non è un idea esattamente nuova, c hanno provato in America 100 anni fa e vai a vedere com’è andata a finire. Ma cosi re pazzi…

    3
    2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube