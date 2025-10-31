  • 1 Novembre 2025 -
  1 Novembre 2025
Modica | Politica

Parcheggio dell’Ospedale di Modica nel fango: cittadini chiedono asfalto urgente

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 31 Ottobre 2025 – Persistono le criticità nel “nuovo” parcheggio a servizio dell’Ospedale di Modica, la cui area di sosta è stata lasciata allo stato di sterrato. La situazione, segnalata da numerosi cittadini e portata all’attenzione dal Comitato L’Alternativa Socialistica, rappresentato dall’Avv. Antonio Ruta, è ritenuta insostenibile e pericolosa.

Le attuali condizioni del parcheggio, composto da terra battuta, causano gravi disagi, specialmente con l’arrivo delle piogge.

“Lo sterrato determina il formarsi di buche e irregolarità del suolo, che rappresentano un chiaro rischio per l’incolumità dei pedoni che frequentano l’area, spesso utenti dell’ospedale con ridotte capacità motorie – dice Ruta -.   Dopo le precipitazioni, l’intera area si trasforma in un vasto spazio fangoso. I detriti vengono poi inevitabilmente trascinati all’interno della struttura sanitaria dagli utenti, rendendo più oneroso il lavoro del personale addetto alle pulizie e compromettendo il decoro dell’ambiente ospedaliero”.

Il Comitato ritiene che la situazione richieda un intervento urgente e risolutivo. “Si chiede  di procedere quanto prima alla realizzazione del manto asfaltato, al fine di garantire una fruizione più sicura, decorosa e funzionale dell’area di sosta, anche in considerazione della sua diretta pertinenza con i servizi sanitari dell’ospedale.” 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

