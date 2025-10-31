  • 1 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Accoltellamento nel Centro di Ragusa: fermato un diciannovenne per tentato omicidio

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 Ottobre 2025 – – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato un volto e un nome all’aggressore ritenuto responsabile del grave accoltellamento avvenuto giovedì sera nel centralissimo Corso Italia a Ragusa. Le manette sono scattate ai polsi di un diciannovenne egiziano, connazionale e coetaneo della vittima, attualmente ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “Giovanni Paolo II”.

L’episodio ha suscitato notevole scalpore in città, essendosi consumato in una delle vie più frequentate e nevralgiche del centro.

Le indagini, condotte con rapidità e meticolosità dagli uomini della Squadra Mobile e della sezione Volanti della Questura di Ragusa, hanno permesso di risalire e bloccare il presunto autore.

L’operato degli agenti è stato coordinato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, alla quale spetterà ora il compito di convalidare l’arresto. Il reato ipotizzato al momento è quello di tentato omicidio, che potrebbe essere ulteriormente aggravato dalla circostanza dei futili motivi che si ipotizza siano alla base del violento gesto.

 

581618
© Riproduzione riservata

