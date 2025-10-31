  • 1 Novembre 2025 -
Cronaca | Ragusa

Accoltellamento in Corso Italia a Ragusa, catturato il colpevole

Il sindaco Cassì e l'assessore Gurrieri: “Ottimo e tempestivo intervento della Questura”
  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 ottobre 2025 – “Se la notizia dell’accoltellamento avvenuto ieri sera in Corso Italia ci aveva lasciati attoniti – dichiara il sindaco Peppe Cassì -, è con sollievo e senso di giustizia che abbiamo appreso stamani dell’avvenuta cattura del colpevole. Come dichiarato dalle Forze dell’Ordine alla recente presentazione dei nuovi controlli incrociati in Centro, in tutti i rari (ma non per questo da sottovalutare) casi di violenza avvenuti in città, i colpevoli sono stati individuati e consegnati alla giustizia.
Ancora una volta ci troviamo quindi di fronte a un ottimo e tempestivo intervento da parte della Questura, che ringrazio insieme a tutte le Forze dell’Ordine.
Se è impossibile azzerare il rischio di episodi criminali, è al tempo stesso fondamentale avere la consapevolezza che qui i colpevoli non fanno molta strada”.

“Mi unisco al plauso – continua l’assessore alla Polizia Municipale e al Centro storico, Giovanni Gurrieri – che il sindaco ha meritatamente rivolto a tutte le nostre Forze di sicurezza. So bene quanto lavoro sia necessario per rendere così pronta la risposta di una città che ha nel suo vasto territorio aree con caratteristiche assai diverse tra loro.
A chi ha immediatamente parlato di “ondata di violenza che sta investendo la nostra città”, Ragusa risponde con la tempestività di questo intervento e con la consapevolezza che ogni risorsa aggiuntiva per la sicurezza che il Governo vorrà concedere alla nostra città sarà ben utilizzata.”

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Accoltellamento in Corso Italia a Ragusa, catturato il colpevole”

  1. Rosalba

    Le Forze dell’Ordine sono Encomiabili.!!!! Il loro lavoro di grande sforzo, viene però spesso vanificato da chi, anziché buttare la chiave, rimette in circolo questi energumeni di stanza e di importazione, che compromettono la sicurezza e il vivere civile dei cittadini e ne sono a carico.

