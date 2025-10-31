  • 31 Ottobre 2025 -
  • 31 Ottobre 2025 -
Cultura | Modica

Prorogato al 10 novembre il concorso fotografico Versi di Luce nella città: scatta la tua poesia urbana”

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica/Gela, 31 ottobre 2025 – A grande richiesta, è stata prorogata al 10 novembre 2025 la scadenza per partecipare al concorso fotografico “Versi di Luce nella città: scatta la tua poesia urbana”, promosso nell’ambito del Versi di Luce Festival Internazionale di Cinemapoesia.
Il concorso invita cittadini, visitatori e appassionati di fotografia a immortalare gli scorci urbani di Modica e Gela che sanno raccontare, attraverso la luce, atmosfere poetiche e cinematografiche.
Un’occasione per valorizzare la città come luogo vivente di poesia e di cinema, dove architettura, memoria e paesaggio urbano diventano un racconto visivo.
Ogni partecipante potrà inviare fino a 3 fotografie all’indirizzo versidiluce@hotmail.it, in formato digitale (.jpg o .png, risoluzione minima 300 dpi), accompagnate dai dati richiesti nel bando ufficiale. Primo premio 300 €.
Il bando completo è scaricabile sul sito: www.versidiluce.com

© Riproduzione riservata

