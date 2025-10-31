  • 31 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 31 Ottobre 2025 -
Sindacale

Cgil. “L’autostrada Siracusa–Gela resta la grande incompiuta della Sicilia orientale”

"Occorre un patto del territorio per il suo completamento”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 ottobre 2025 – La bocciatura da parte della Corte dei Conti del progetto del Ponte sullo Stretto rappresenta una importante occasione per tornare ad affrontare il tema assai delicato ed importante delle infrastrutture realmente strategiche per la Sicilia sud-orientale, a cominciare dal completamento dell’autostrada Siracusa–Gela. “Non ci sono più alibi, dichiara Giuseppe Roccuzzo, segretario provinciale della CGIL Ragusa. Dopo lo stop al Ponte, è indispensabile aprire subito una fase nuova e concreta: serve un Patto del Territorio, che unisca istituzioni, sindacati, imprese e associazioni produttive per chiedere insieme il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela fino a Gela, opera fondamentale per la mobilità, la logistica e lo sviluppo della nostra provincia di Ragusa. La nostra provincia paga un prezzo altissimo in termini di isolamento infrastrutturale: collegare finalmente Modica a Gela significherebbe aprire una nuova stagione di crescita per tutta la costa sud-orientale, favorendo turismo, commercio e lavoro stabile”. “Chiediamo che le forze produttive, le associazioni di categoria, le amministrazioni locali e tutti i parlamentari del territorio si uniscano in una sola voce. La provincia di Ragusa non può più restare ai margini delle priorità nazionali. Serve una battaglia condivisa per ottenere quelle risorse che spettano al nostro territorio e che possono finalmente colmare il divario infrastrutturale che ci penalizza da decenni”. “Non servono grandi opere simboliche, ma opere utili alla vita quotidiana dei cittadini. Il completamento della Siracusa–Gela è un investimento che genera sviluppo, occupazione e coesione e attorno adesso occorre concentrare tutta l’attenzione possibile di tutti, ha concluso Giuseppe Roccuzzo”

581554
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube