Politica | Pozzallo

Pozzallo. Riduzione biglietto mensa scolastica per la scuola dell’infanzia

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 31 ottobre 2025 – Le classi della Scuola dell’Infanzia il costo del biglietto della mensa sarà ridotto da € 4,23 a € 0,80 nel periodo che va da lunedì 10 Novembre a venerdì 19 Dicembre 2025.
La vendita dei biglietti ridotti partirà da giovedì 6 novembre.
Come già anticipato nel primo avviso, si invitano gli utenti della Scuola Primaria, a conservare scrupolosamente le ricevute di acquisto e le matrici dei biglietti attestanti la spesa sostenuta, per un eventuale rimborso parziale al termine dell’anno scolastico,
rispetto al quale ci si riserva di fornire nei prossimi mesi maggiori chiarimenti. Si rende noto, inoltre, che tutti i biglietti acquistati – sia per la Scuola dell’Infanzia che
per la Scuola Primaria – saranno utilizzabili esclusivamente fino a venerdì 19 Dicembre
2025. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai servizi sociali.

581552
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

