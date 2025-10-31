Pozzallo. Riduzione biglietto mensa scolastica per la scuola dell’infanzia

Pozzallo, 31 ottobre 2025 – Le classi della Scuola dell’Infanzia il costo del biglietto della mensa sarà ridotto da € 4,23 a € 0,80 nel periodo che va da lunedì 10 Novembre a venerdì 19 Dicembre 2025.

La vendita dei biglietti ridotti partirà da giovedì 6 novembre.

Come già anticipato nel primo avviso, si invitano gli utenti della Scuola Primaria, a conservare scrupolosamente le ricevute di acquisto e le matrici dei biglietti attestanti la spesa sostenuta, per un eventuale rimborso parziale al termine dell’anno scolastico,

rispetto al quale ci si riserva di fornire nei prossimi mesi maggiori chiarimenti. Si rende noto, inoltre, che tutti i biglietti acquistati – sia per la Scuola dell’Infanzia che

per la Scuola Primaria – saranno utilizzabili esclusivamente fino a venerdì 19 Dicembre

2025. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai servizi sociali.

