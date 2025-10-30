Modica, 30 Ottobre 2025 – Un episodio singolare e inquietante ha destato la curiosità e l’indignazione di numerosi cittadini presso il polo commerciale di Modica, in particolare nel primo tratto della Modica-Mare, dove un’insolita forma di “volantinaggio” è stata messa in atto nelle scorse ore.
Centinaia di CD sono stati ritrovati all’interno di buste bianche, lasciate sui parabrezza delle auto in sosta.
Spinto dalla curiosità, chi ha deciso di visionare il contenuto del disco si è trovato di fronte a un video con immagini e accuse pesanti. Il protagonista è un uomo che, in evidente stato di alterazione o scarsa lucidità, ha lanciato una serie di accuse infondate e deliranti contro le Forze dell’Ordine, in particolare Polizia e Carabinieri.
Nel filmato, l’uomo fa nomi e cognomi specifici di appartenenti alle Forze dell’Ordine, accusandoli in merito a un controllo che avrebbe subito durante il periodo delle restrizioni legate al Covid-19.
Il video, già di per sé grave per le diffamazioni e le accuse lanciate, ha raggiunto il culmine con un atto di esplicita oscenità: l’uomo si è spogliato dei pantaloni, mostrando il deretano e proferendo frasi estremamente offensive nei confronti delle Forze dell’Ordine.
L’episodio, che configura potenziali reati di diffamazione e atti osceni in luogo pubblico (o diffusione di materiale osceno), è stato segnalato alle autorità.
Le Forze dell’Ordine sono state informate dell’accaduto e si presume stiano già lavorando per identificare l’autore di questo singolare e grave gesto, al fine di valutare le azioni legali e sanitarie appropriate.
6 commenti su ““Volantinaggio” al Polo Commerciale di Modica: CD con accuse e atti osceni”
Al di là del gesto, decisamente fuori dai limiti civili, sarebbe interessante conoscere le accuse, dichiarate infondate nell’articolo, per comprendere se siano effettivamente tali. In quel periodo, un po’ troppa gente si è montata la testa, pretendendo di sopraffare o avere autorità sulle singole persone. Le forze dell’ordine, hanno elevato verbali sulla base di libere interpretazioni di dpcm volutamente approssimativi e superficiali (linea d’aria, metri, abbigliamento jogging, autocertificazioni…), quando la legge di per sé deve essere esatta.
Quindi, attendiamo di conoscere queste accuse infondate, per essere almeno consci di giudicare senza parole tendenziose il messaggio lanciato, seppur in modo sbagliato.
Ed attendiamo ancora, invano, anche i mea culpa delle forze dell’ordine, consce perfettamente di aver agito in ossequio a ordini solo in quanto tali e non in quanto giusti, rompendo il patto di fiducia con le persone.
Il vaccino logora chi non l’ha fatto .
A dire il vero non vedo difetti, quale sarebbe la cattiva notizia?
E tutti a prendermi in giro quando dico che è colpa del vaccino, gli studi del dottor Pipetta confermano che chi si è vaccinato si autoproduce dei cd!!!
@Paolo tu e tuoi dolci amichi dovreste chiedere scusa per tutte le false notizie che avete dato sui vaccini. Le forze dell’ordine hanno eseguito gli ordini che sono stati dati loro.
Non mi risulta che Paolo debba chiedere scusa, e non mi risulta che abbia detto falsità sui vaccini.
Semmai @Paolo vada in ritiro in qualche convento a pregare.
E dica signorsi agli ordini per le minkiate alla quale ha ubbidito, e ubbidirà in futuro.