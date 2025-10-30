“Volantinaggio” al Polo Commerciale di Modica: CD con accuse e atti osceni

Modica, 30 Ottobre 2025 – Un episodio singolare e inquietante ha destato la curiosità e l’indignazione di numerosi cittadini presso il polo commerciale di Modica, in particolare nel primo tratto della Modica-Mare, dove un’insolita forma di “volantinaggio” è stata messa in atto nelle scorse ore.

Centinaia di CD sono stati ritrovati all’interno di buste bianche, lasciate sui parabrezza delle auto in sosta.

Spinto dalla curiosità, chi ha deciso di visionare il contenuto del disco si è trovato di fronte a un video con immagini e accuse pesanti. Il protagonista è un uomo che, in evidente stato di alterazione o scarsa lucidità, ha lanciato una serie di accuse infondate e deliranti contro le Forze dell’Ordine, in particolare Polizia e Carabinieri.

Nel filmato, l’uomo fa nomi e cognomi specifici di appartenenti alle Forze dell’Ordine, accusandoli in merito a un controllo che avrebbe subito durante il periodo delle restrizioni legate al Covid-19.

Il video, già di per sé grave per le diffamazioni e le accuse lanciate, ha raggiunto il culmine con un atto di esplicita oscenità: l’uomo si è spogliato dei pantaloni, mostrando il deretano e proferendo frasi estremamente offensive nei confronti delle Forze dell’Ordine.

L’episodio, che configura potenziali reati di diffamazione e atti osceni in luogo pubblico (o diffusione di materiale osceno), è stato segnalato alle autorità.

Le Forze dell’Ordine sono state informate dell’accaduto e si presume stiano già lavorando per identificare l’autore di questo singolare e grave gesto, al fine di valutare le azioni legali e sanitarie appropriate.

