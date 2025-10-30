  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, eseguita misura cautelare per maltrattamenti in famiglia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di una donna indagata per maltrattamenti contro familiari o conviventi nel Comune di Comiso.

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha dato esecuzione all’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Ragusa, nei confronti di una donna di 34 anni, di nazionalità colombiana. La misura cautelare prevede il divieto di dimora nel Comune di Comiso e il divieto di avvicinamento a una minorenne.

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia presentata da un’insegnante, la quale aveva notato nella propria alunna, a partire dal quarto anno della scuola primaria, un preoccupante stato di trascuratezza.

Nel corso dell’anno scolastico successivo, la bambina ha trovato il coraggio di confidare alla docente di vivere in un clima familiare non sereno, riferendo di essere costretta a occuparsi della sorella minore e di subire percosse e insulti da parte della madre.

Ascoltata dagli operatori della Squadra Mobile, la minore ha fornito ulteriori dettagli, riferendo che la madre consumava abitualmente bevande alcoliche e la maltrattava tirandole i capelli, lanciandole oggetti e offendendola. Tali circostanze sono state successivamente confermate anche alla nonna della minore.

Sulla base dei gravi elementi di prova raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione della misura cautelare, che è stata emessa dal G.I.P. ed eseguita prontamente dalla Squadra Mobile.

La minore è stata affidata alla nonna paterna ed è attualmente seguita dai servizi sociali competenti per garantirle il supporto e la protezione necessari.

 

581438
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube