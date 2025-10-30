Accoltellamento nel cuore di Ragusa. Egiziano ferito in Corso Italia

Ragusa, 30 Ottobre 2025 – Attimi di paura si sono vissuti questa sera, intorno alle 19, in Corso Italia, una delle vie più centrali e frequentate di Ragusa, a causa di un accoltellamento.

A rimanere ferito è stato un cittadino straniero di origine egiziana, di mezza età, raggiunto da un fendente in circostanze ancora da chiarire. L’episodio ha destato particolare clamore proprio per essersi verificato in una zona nevralgica, frequentata da residenti e commercianti, in un orario di punta.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’aggressore sarebbe un connazionale della vittima. L’identità e i motivi che hanno scatenato l’aggressione sono al momento oggetto di indagine.

Fortunatamente, le condizioni del ferito non sembrerebbero essere gravi. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Polizia di Stato. La zona è stata circoscritta per i rilievi del caso.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare l’aggressore, che, a quanto pare, si sarebbe dato alla fuga subito dopo l’episodio. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti dalle forze dell’ordine.

