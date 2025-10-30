  • 31 Ottobre 2025 -
Modica | Sport | Vittoria

Modica Calcio: Il derby con il Vittoria per la riapertura del “Pietro Scollo”, proclamata la “Giornata Rossoblù”

MODICA, 30 Ottobre 2025  – L’attesa è finita. Dopo mesi di lavori di riqualificazione, il Modica Calcio è pronto a tornare nella sua vera casa, lo Stadio Comunale “Pietro Scollo”, e lo farà nel modo più spettacolare possibile: con il derby infuocato contro il rivale storico, il Vittoria.

L’appuntamento è per Domenica alle 14:30, un evento che non è solo sportivo, ma un vero e proprio simbolo del ritorno alla normalità per la comunità rossoblù.

I lavori di ammodernamento, che hanno interessato il manto erboso, gli spogliatoi e le aree di sicurezza, hanno reso l’impianto più sicuro e funzionale. Per la storica riapertura, saranno pronte ad accogliere i tifosi due sezioni chiave, la Tribuna A “Nino Viola” e la Gradinata B.

La società ha voluto fortemente celebrare questa giornata, definendola la “𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼𝗯𝗹𝘂̀”, un invito a tutta la città a tingersi di rosso e di blu per sostenere la squadra in un match di Eccellenza che va oltre i tre punti.

In quanto evento speciale, la “Giornata Rossoblù” prevede modalità di accesso specifiche: abbonamenti non validi (sarà necessario acquistare un biglietto unico), tessere sponsor valide(resta, infatti,  garantito l’ingresso ai possessori delle sole tessere sponsor).

L’invito della società è chiaro: accorrere in massa al “Pietro Scollo” per trasformare il derby in una festa di passione e per regalare alla squadra un “dodicesimo uomo” fondamentale per la conquista della vittoria.

 

