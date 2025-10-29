  • 30 Ottobre 2025 -
  • 30 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Lavori sul Ponte Guerrieri di Modica, PD Ragusa – L’Alternativa: “Così si paralizza l’intera viabilità provinciale”

"Il Libero Consorzio chieda all'ANAS di intervenire diversamente"
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 29 ottobre 2025 – “I lavori in corso sul Ponte Guerrieri di Modica, stanno creando una situazione di grande disagio per cittadini, lavoratori e imprese che ogni giorno percorrono questa arteria fondamentale per l’intera provincia di Ragusa e per i collegamenti con quella di Siracusa. Il senso unico alternato e le lunghe code che si formano nelle ore di punta stanno di fatto paralizzando la viabilità provinciale”.

A denunciarlo consiglieri provinciali iblei Gaetano Scollo, Salvatore Schembari e Giovanni Garretto del gruppo Partito Democratico – L’Alternativa, che chiedono al presidente del Libero Consorzio di Ragusa di farsi immediatamente portavoce presso l’ANAS per individuare soluzioni organizzative che riducano al minimo i disagi.

“Comprendiamo la necessità e l’urgenza dei lavori – proseguono i tre – ma è indispensabile che vengano pianificati in modo da non compromettere la mobilità quotidiana di migliaia di cittadini. Lavorare nelle ore notturne o durante le giornate festive potrebbe essere una scelta di buon senso per conciliare sicurezza e funzionalità del traffico”.

“Chiediamo quindi al Libero Consorzio di attivarsi subito – concludono Scollo, Garretto e Schembari – affinché l’ANAS riorganizzi i lavori, tenendo conto dell’importanza strategica della Ragusa-Modica, unica via di collegamento veloce tra questi due importanti centri della provincia e tra le aree interne e costiere”.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

