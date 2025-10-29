  • 30 Ottobre 2025 -
Politica regionale

Ragusa-Catania, lotto 3 in enorme ritardo. M5S: “Opera strategica, Schifani intervenga al più presto”

Palermo, 29 ottobre 2025 – “A due anni dalla consegna dei lavori all’impresa, il lotto 3 della Ragusa-Catania è fermo solo al 3,13 per cento del completamento, nettamente in ritardo rispetto agli altri lotti. Ciò è inaccettabile, così si rischia di buttare alle ortiche quanto di buono ottenuto grazie al lavoro del governo Conte, Schifani intervenga”.
Lo affermano le deputate del M5S all’Ars Stefania Campo e Lidia Adorno, unitamente al coordinatore provinciale 5 Stelle di Ragusa, Federico Piccitto.
“Quest’opera – dice Campo – è frutto del lavoro del governo Conte che l’ha finanziata, resa pubblica e senza pedaggio in soli due anni di governo; prima di allora, l’opera, per circa cinquant’anni, era stata oggetto di propaganda politica e nient’altro. Già un anno fa avevo denunciato in aula gli enormi ritardi del lotto 3 e l’assessore Aricò smentì, il suo era un goffo tentativo di mettere la polvere sotto il tappeto. Adesso i fatti ci confermano che avevamo ragione. Non possiamo rischiare di buttare alle ortiche tutto ciò a causa di problemi tecnici e rallentamenti. Per questo, nei prossimi giorni contiamo di fare un sopralluogo con ANAS per cercare di capire come poter dare il nostro contributo a risolvere l’impasse. Finora abbiamo visto solo passerelle e book fotografici di tutti i partiti, mai soluzioni”.
Sulla stessa lunghezza d’onda, Federico Piccitto: “Non possiamo assolutamente permettere che un’infrastruttura strategica per la Sicilia, attesa da decenni, subisca ulteriori ritardi o, peggio, rimanga incompleta. Chiediamo al governo regionale di intervenire immediatamente e di concordare con ANAS le misure necessarie perché i problemi vengano risolti e i lavori procedano speditamente, senza ulteriori intoppi”.
Intanto, sulla vicenda, Lidia Adorno ha presentato un’interrogazione all’Ars diretta al presidente della Regione Schifani e all’assessore per le Infrastrutture e Mobilità Aricò per chiedere “quali azioni il governo regionale intenda intraprendere per garantire che vengano rispettati i tempi di consegna dei lavori che riguardano il lotto 3 della Ragusa–Catania”.
“Siamo alle solite – dice Adorno – lavori pubblici infrastrutturali sempre in ritardo. Desideriamo comprendere come mai i cantieri ricadenti nella parte etnea, tra Vizzini, Licodia Eubea, Grammichele e la parte siracusana di Francofonte, sono praticamente fermi al palo.
Così si rischia di non poter consegnare un’opera di strategica importanza infrastrutturale, monca com’è di una sua parte fondamentale. Il presidente Schifani e la sua giunta cosa intendono fare?”.

581409
© Riproduzione riservata

