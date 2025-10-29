  • 30 Ottobre 2025 -
  30 Ottobre 2025
Cronaca

Caltanissetta, sicurezza nei cantieri stradali: controlli congiunti della Polizia e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Gli agenti della Polizia Stradale hanno riscontrato violazioni afferenti alla normativa sulla sicurezza della circolazione stradale nell'area interessata dai lavori. Elevate sanzioni amministrative
Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta, 29 Ottobre 2025- Stamane la Polizia di Stato e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno condotto un’articolata attività ispettiva presso un cantiere stradale sito nel territorio di Caltanissetta, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. L’intervento ha visto operare il personale del Distaccamento Polizia Stradale di Gela e i funzionari dell’INL. L’ispezione amministrativa si è concentrata sul cantiere di manutenzione stradale situato lungo la Strada Statale 640 dir, in prossimità del cavalcavia Juculia. L’attività congiunta era mirata a verificare l’osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la corretta installazione, gestione e segnalamento dei cantieri stradali a tutela della viabilità. All’esito dei controlli, il personale della Polizia Stradale di Gela ha riscontrato specifiche violazioni afferenti alla normativa sulla sicurezza, con particolare attenzione alle carenze nelle misure volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nell’area interessata dai lavori. Per effetto delle irregolarità accertate, sono state elevate formali contestazioni amministrative a carico della ditta esecutrice dei lavori di manutenzione. L’operazione odierna si inserisce nel quadro delle costanti attività di monitoraggio del territorio volte a prevenire gli infortuni sul lavoro e a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza degli utenti della strada.

581405
© Riproduzione riservata

Articoli correlati

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

