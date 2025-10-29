  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Big Mait promuove Ragusa. Peterson: “Stare qui è una favola”

Il lungo della SuperConveniente elogia città, società e compagni: "L'intesa sta crescendo"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 29 ottobre 2025 – La SuperConveniente Virtus Ragusa è tornata al lavoro con il morale alto dopo il successo di domenica scorsa sul campo di Molfetta (81-88), una gara di sostanza che conferma il buon momento della squadra e la crescita dell’intesa tra i giocatori. Per Ragusa si tratta della quarta vittoria di fila, che ha garantito l’aggancio in vetta alla classifica a Matera. Nel trio delle capoliste a 8 punti c’è anche la Dinamo Brindisi, già sconfitta al PalaPadua.

Tra i protagonisti della gara di Molfetta c’è Mait Peterson, autore di 15 punti e 9 rimbalzi, che si sta affermando come uno dei pilastri del quintetto ibleo. Lungo estone classe 2002, alla prima stagione a Ragusa dopo l’esperienza ad Agrigento, Peterson sta viaggiando a una media di 9,6 punti e 7 rimbalzi a partita, dimostrando solidità e continuità su entrambe le metà campo.

«Siamo stati molto bravi perché non era una trasferta facile – racconta Peterson –. Ogni partita ci aiuta a conoscerci meglio e a capire i punti di forza di ciascuno. Sono contento per la mia prestazione, ma ancora di più per aver conquistato una vittoria per niente scontata. Il merito è dei compagni: stiamo migliorando giorno dopo giorno».

E’ anche l’occasione per fare il punto sul suo ambientamento in città e in squadra: «Ragusa è diversa da Agrigento, ma mi piace davvero tanto. Si vive bene, si mangia benissimo, il clima è perfetto. Mi trovo a mio agio con la squadra e con la società, che è molto seria e con le idee chiare. Ora dobbiamo continuare a dare il massimo in campo e pensare partita per partita: alla fine faremo i conti». La SuperConveniente tornerà in campo domenica alle 18 al PalaPadua per il primo derby siciliano della stagione contro il Basket Barcellona.

581415
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube