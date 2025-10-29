Ispica. Il Comune premiato con 188.000 euro per pulizia del Canale Circondariale

Ispica, 29 ottobre 2025 – Un anno fa abbiamo ricevuto quasi 1.000.000 di euro per la pulizia di ben 4 corsi d’acqua pubblici (Santa Maria, Canale Circondariale, Favara e Salvia) e 964.000 euro il mese scorso.

Oggi, grazie all’ottimo lavoro svolto dagli Uffici Comunali, in questo caso dal Capo Settore Geom. Salvatore Nigito e dal Geom. Giuseppe Caschetto, che ha seguito e coordinato tutti gli interventi con precisione, dedizione e professionalità, il Governo Schifani ed in particolare l’Autorità di Bacino, ben guidata dal Segretario Generale Ing. Leonardo Santoro, hanno voluto premiare il lavoro, progettato e seguito dai tecnici Arch. Giuseppe Di Luca e Ing. Piero Barone, che l’Amministrazione Leontini ha fatto sotto il coordinamento dell’Assessore ai LL.PP. e Protezione Civile Dott. Massimo Dibenedetto che, sin dal suo insediamento, ha attenzionato l’importanza dell’attività preventiva sui corsi d’acqua pubblici.

La certificazione che il Comune di Ispica abbia lavorato bene è testimoniata da un ulteriore finanziamento di ben 188.000 euro che l’AdB ha assegnato per continuare il lavoro svolto. Ora si interverrà sul Canale Circondariale nel tratto tra la Ispica-Pachino e il ponte Cipolla.

Questo è stato possibile grazie alle ispezioni continue fatte dal Dott. Marco Sanfilippo e dall’Ing. Santo Scordo dell’AdB – Servizio Territoriale 6 di Catania – che, in accordo con il Geom. Caschetto, hanno prima apprezzato il lavoro del Comune di Ispica e, di conseguenza, evidenziato la necessità di continuare il lavoro già svolto.

