Giovani Democratici Ragusa: “Ricordare Giovanni Spampinato, continuare la ricerca della verità”

Ragusa, 29 ottobre 2025 – A cinquantatré anni dall’assassinio di Giovanni Spampinato, i Giovani Democratici di Ragusa promuovono un incontro pubblico per ricordare la figura del giornalista ragusano e per rilanciare l’impegno civile e culturale nella ricerca della verità su uno dei capitoli più oscuri della storia siciliana contemporanea.

L’iniziativa si terrà domenica 2 novembre, alle ore 17 al BAM (Villa Margherita di Ragusa) e vedrà la partecipazione di Salvatore Spampinato, fratello di Giovanni e promotore della recente istanza di riapertura dell’inchiesta sull’omicidio, del giornalista Angelo Di Natale e di Carmelo Schininà, giornalista del TgLa7 e autore della serie di inchieste “Ragusa ’72. La sottile linea nera”, i cui ultimi capitoli, pubblicati in questi giorni su La Sicilia, stanno portando alla luce nuovi documenti e clamorose rivelazioni sul contesto politico ed eversivo nel quale maturò il delitto.

A moderare l’incontro sarà Federico Androne, segretario dei Giovani Democratici di Ragusa.

“Ricordare Giovanni Spampinato significa non solo rendere omaggio al coraggio di un giovane cronista che ha pagato con la vita la sua ricerca della verità – dichiara Androne – ma anche riaffermare il valore della libertà di stampa, della giustizia e della memoria come fondamenti della democrazia. L’incontro vuole essere un momento di approfondimento, ma anche di impegno collettivo affinché la vicenda di Spampinato non resti confinata nelle pagine della storia, ma continui a parlare alle nuove generazioni come esempio di coerenza, di rigore e di passione civile”.

