  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Giovani Democratici Ragusa: “Ricordare Giovanni Spampinato, continuare la ricerca della verità”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 29 ottobre 2025 – A cinquantatré anni dall’assassinio di Giovanni Spampinato, i Giovani Democratici di Ragusa promuovono un incontro pubblico per ricordare la figura del giornalista ragusano e per rilanciare l’impegno civile e culturale nella ricerca della verità su uno dei capitoli più oscuri della storia siciliana contemporanea.
L’iniziativa si terrà domenica 2 novembre, alle ore 17 al BAM (Villa Margherita di Ragusa) e vedrà la partecipazione di Salvatore Spampinato, fratello di Giovanni e promotore della recente istanza di riapertura dell’inchiesta sull’omicidio, del giornalista Angelo Di Natale e di Carmelo Schininà, giornalista del TgLa7 e autore della serie di inchieste “Ragusa ’72. La sottile linea nera”, i cui ultimi capitoli, pubblicati in questi giorni su La Sicilia, stanno portando alla luce nuovi documenti e clamorose rivelazioni sul contesto politico ed eversivo nel quale maturò il delitto.
A moderare l’incontro sarà Federico Androne, segretario dei Giovani Democratici di Ragusa.
“Ricordare Giovanni Spampinato significa non solo rendere omaggio al coraggio di un giovane cronista che ha pagato con la vita la sua ricerca della verità – dichiara Androne – ma anche riaffermare il valore della libertà di stampa, della giustizia e della memoria come fondamenti della democrazia. L’incontro vuole essere un momento di approfondimento, ma anche di impegno collettivo affinché la vicenda di Spampinato non resti confinata nelle pagine della storia, ma continui a parlare alle nuove generazioni come esempio di coerenza, di rigore e di passione civile”.

581354
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube