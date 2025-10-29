Lavori sul Viadotto Guerrieri a Modica. Pesanti rallentamenti

Modica, 29 Ottobre 2025 – L’Anas ha avviato degli interventi da stamattina sul Viadotto Guerrieri a Modica. Sono, infatti, in corso opere di sondaggio sui plindi per eventuale messa in sicurezza. Tutto ciò che costretto ad istituire il senso unico alternato che, naturalmente, ha determinato lunghe fine. Il tutto si è riversato anche sul centro cittadino dato che gli automobilisti hanno optato per soluzioni alternative.

