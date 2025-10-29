Lavori sul Viadotto Guerrieri a Modica. Pesanti rallentamenti

Modica, 29 Ottobre 2025 – L’Anas ha avviato degli interventi da stamattina sul Viadotto Guerrieri a Modica. Sono, infatti, in corso opere di sondaggio sui plindi per eventuale messa in sicurezza. Tutto ciò che costretto ad istituire il senso unico alternato che, naturalmente, ha determinato lunghe fine. Il tutto si è riversato anche sul centro cittadino dato che gli automobilisti hanno optato per soluzioni alternative.
- 30 Ottobre 2025 -
Ma si sa fin quando dureranno?
una strada limitata per un’intera città bloccata!!
La manutenzione va fatta
Il ponte di Genova ammonisce
Ci vuole pazienza
Chi ha deciso di fare questi lavori è un animale. Questi son lavori da fare la notte….
Imparate da chi è più civile di voi, come la Svizzera o la Germania, pur di non pagare la notturna fareste lavorare vostra madre…
Maledetti
@indignato Non appena termineranno i lavori
In questi casi la popolazione va avvisata per tempo! L’analisi magari se ne frega, ma il Comune ne era di certo informato! Semu ne mani di nessuno!
Praticamente l’apocalisse!!
File fino a metà strada scorrimento veloce per Pozzallo Marina di Modica., e quasi fino a Ragusa a scendere. Poi naturalmente il traffico paralizza pure dentro Modica. Dedicato agli intelligenti che vuole fare Ztl il centro!!!!!! Ormai conviene stare a casa, IMPOSSIBILE LAVORARE.
A Modica non esiste nessuna programmazione, un paese di addormentati che non vedono e non si interessano di nulla, e poi ogni volta la solita storia si lamentano.
Da tantissimi anni occorreva programmare almeno il raddoppio del ponte, un punto cruciale fra due province e, purtroppo, come dice giustamente Gino, alcuni consiglieri pensano invece a chiudere il centro e costruire piazze pur di spendere soldi ma fuori dall’utilità.
Ignoranza allo stato puro e totale mancanza di idee e proposte, l’opposizione è completamente assente. Tanto ormai non si potrà più fare niente.
Altro che ponte di Messina, servono strade di viabilità primaria, ponti nei luoghi strategici e non mastrodontiche opere inutili e costosissime.
Gino mi scusasse ma c’era pure il trenino sul ponte.
Una decina di anni fa il ponte fu chiuso per tre mesi .
Siamo sopravvissuti.
Lavorare di notte ?
Ma se devi rifare il manto stradale e controllare la struttura sempre chiuso a metà deve essere.
Nei prossimi giorni troveremo alternative.
mi ricordo quando ero piccolo circa una 50 anni fa,corso unberto era doppia fila di mancia,via tutti i parcheggi,e le macchina transitavano,addirittura al momumento cerano anche i semafori fissi,ma poi hanno tolti non riuscivano a farli funzionari,e poi un centinaio di vigili urbani per velocizzare il traffico,se si fa cosi si scorre anche senza ponte,il raddoppio del ponte gurrieri e una chimera che nessuno vedra realizzato nei prossimi 100 anni,se per arrivare autostrada fino a modica ci sono voluti 50 anni e io testimone,unico tratto che esisteva cassibile-siracusa,qua al sud e come vivere in africa con tutto rispetto.
GINO & JACK potreste essere una nuova coppia di comici per Zelig.
Quindi le ZTL, le piazze, le aree pedonali e le strade chiuse creano il disagio ai cittadini? Infatti si vede, a Modica il transito è collassato pur non avendo ztl e aree pedonali e l’intasamento avviene lo stesso.
Rinchiudetevi a casa, fate meglio, per voi il progresso è il medioevo.
Adesso mi aspetto un altro semaforo sul viadotto Costanzo, e magari un’altro sulla vecchia strada per Ragusa. Ed è successo in passato, talmente incapaci che riescono a ripeterlo.
Ratatan a Siracusa abbiamo la Ztl e non ha risolto un bel nulla. Forse andava meglio nel medioevo. O forse sono gli evoluti come lei a creare il problema?
Credo che Ratatàn, sia uno dei tanti nick come Drugo, da tempo scomparso. Quello delle piazze, quello che vuole chiudere il corso Umberto al traffffico, così risolve il pobbblema del trraffico! 🤣
Al, Gino e Jack, chistu è u tiatru, come può andare avanti Motica con queste persone, Rataplan è un idealista fuori dalla logica, passa il tempo da una piazza all’altra che gli ricorda i bei tempi, quelli dei soldoni acchiappati per l’ex sagrato parcheggio della Madonna delle Grazie diventata la chiù bedda chiazza ri Motica 😂, oramai deserta, e per sempre, cancellata dalla storia.
Una volta almeno si parcheggiava e la gente ci arrivava, oggi anche i defeli a messa sono ridotti.
Modica città delle cento chiese e dei cento geni, amomotica compreso 😂 e compreso Jack lo squirtatore, quello trombato dai Komunisti e mai rassegnato.
A chistu tiatru!
