  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo celebra il mare e le sue istituzioni. Inaugurato il largo delle Capitanerie di Porto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 28 ottobre 2025 – Si è svolta oggi, in un clima di profonda partecipazione istituzionale e cittadina, la cerimonia di inaugurazione del “Largo delle Capitanerie di Porto”, nuovo spazio urbano dedicato ad una Istituzione che da sempre garantisce la sicurezza della navigazione, dell’ambiente marino e il presidio delle coste italiane nel 160° anniversario di costituzione. Alla cerimonia hanno preso parte l’Ammiraglio Raffaele Macauda, Direttore Marittimo
della Sicilia Orientale, il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata, Luigi Vincenti insieme alle principali Autorità Civili e Militari della provincia di Ragusa, il rappresentante del Prefetto Giuseppe Ranieri, Rossella La Terra, il Presidente del Libero Consorzio, le Forze dell’Ordine e le istituzioni locali, le classi dell’istituto Giorgio La Pira e dell’Istituto Rogasi, il Presidente dell’Autorità Portuale e il cluster marittimo.
Il Sindaco di Pozzallo ha espresso grande orgoglio per l’intitolazione, sottolineando il profondo legame tra la città e il mare e il ruolo strategico del porto pozzallese. Il Largo, situato in una zona centrale della città diventa così simbolo tangibile della gratitudine della comunità verso le donne e gli uomini della Guardia Costiera, che ogni giorno operano con dedizione e competenza.
Al termine della cerimonia, l’Ammiraglio Macauda è stato ricevuto a Palazzo La Pira. Un momento particolarmente significativo, dato il forte legame dell’ammiraglio con la città che gli ha dato i natali. Durante l’incontro, sono stati ribaditi i valori della collaborazione tra enti locali e istituzioni marittime, con l’obiettivo comune di valorizzare il territorio e rafforzare la cultura del mare.

581296
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube