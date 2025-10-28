  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Modica | Politica

Caos urbano a Modica: L’Alternativa Socialista denuncia disagi tra il Duomo di San Pietro e Viale Medaglie d’Oro

  • 4
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 28 Ottobre 2025 – La città di Modica, patrimonio UNESCO, si è trovata immersa nel caos la scorsa domenica, in particolare nella zona di Corso Umberto (Domo di San Pietro) e Viale Medaglie d’Oro, un disagio acuito dalla presenza del popolare «mercatino delle pulci». L’Alternativa Socialista di Modica ha sollevato la questione, segnalando il grave impatto su residenti, turisti e avventori.

Per gran parte della mattinata, il cuore cittadino è stato teatro di un “vero e proprio caos di clacson, smog e parcheggi selvaggi” – denuncia l’Avv. Antonio Ruta per il Comitato – . I cittadini e i turisti sono stati costretti ad un “percorso ad ostacoli” a causa di auto, moto e tavolini collocati in modo disordinato. Molti marciapiedi sono stati definiti “sostanzialmente impraticabili..   Ai problemi di traffico si è aggiunto l’ormai abituale inquinamento acustico prodotto da veicoli rumorosi e spesso modificati in violazione delle norme”.

L’Alternativa Socialista sottolinea come quello descritto non sia un evento isolato, ma un fenomeno che “si verifica con cadenza ormai quotidiana.”

Il movimento invoca un’azione radicale da parte dell’Amministrazione comunale. “La città ha bisogno di un Piano del Traffico ambizioso, anzi visionario,” che sia all’altezza di “restituire armonia alla nostra città patrimonio UNESCO.”

La proposta centrale è la realizzazione di una mobilità alternativa attraverso “interventi strutturali nei quartieri e riforme radicali dei servizi,” con l’obiettivo di conciliare le diverse esigenze di chi vive, lavora e visita sia il centro storico che la città nuova.

581308
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

4 commenti su “Caos urbano a Modica: L’Alternativa Socialista denuncia disagi tra il Duomo di San Pietro e Viale Medaglie d’Oro”

  2. Gino

    Se ne accorge adesso? Eppure sono decenni che il sottoscritto segnala lo schifo al corso San Giorgio, e non solo al Corso San Giorgio, con trenini che completano l’opera. E non c’è bisogno di spendere altro denaro pubblico per mettere paletti, non servono, basta applicare la legge. Basta fermarsi, fare multe, e farle rimuovere con il carro attrezzi. E per cortesia non mi si venga a dire che mancano le forze dell’ordine, perché le vedo passare con le auto.

    8
    3
  4. AMO MODICA

    A Modica siamo sopravvissuti agli anni 70/80/90 quando il traffico al Corso Umberto era veramente esagerato, il primo provvedimento corretto è stato l’adozione delle strisce blu , ha liberato i parcheggi dalle auto dei commercianti, posteggiavano 2/3 auto per ogni attività per tutto il giorno .
    Ora il corso Umberto è praticamente vuoto escluso qualche occasione .
    Qualcuno per farsi notare arriva con la notiziona , e lancia progetti come se fossimo in piazza Duomo a Milano
    Discussioni provinciali di abitanti di paese , ridotto a frazione .

    1
    7

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube