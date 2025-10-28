Modica, 28 Ottobre 2025 – La città di Modica, patrimonio UNESCO, si è trovata immersa nel caos la scorsa domenica, in particolare nella zona di Corso Umberto (Domo di San Pietro) e Viale Medaglie d’Oro, un disagio acuito dalla presenza del popolare «mercatino delle pulci». L’Alternativa Socialista di Modica ha sollevato la questione, segnalando il grave impatto su residenti, turisti e avventori.
Per gran parte della mattinata, il cuore cittadino è stato teatro di un “vero e proprio caos di clacson, smog e parcheggi selvaggi” – denuncia l’Avv. Antonio Ruta per il Comitato – . I cittadini e i turisti sono stati costretti ad un “percorso ad ostacoli” a causa di auto, moto e tavolini collocati in modo disordinato. Molti marciapiedi sono stati definiti “sostanzialmente impraticabili.. Ai problemi di traffico si è aggiunto l’ormai abituale inquinamento acustico prodotto da veicoli rumorosi e spesso modificati in violazione delle norme”.
L’Alternativa Socialista sottolinea come quello descritto non sia un evento isolato, ma un fenomeno che “si verifica con cadenza ormai quotidiana.”
Il movimento invoca un’azione radicale da parte dell’Amministrazione comunale. “La città ha bisogno di un Piano del Traffico ambizioso, anzi visionario,” che sia all’altezza di “restituire armonia alla nostra città patrimonio UNESCO.”
La proposta centrale è la realizzazione di una mobilità alternativa attraverso “interventi strutturali nei quartieri e riforme radicali dei servizi,” con l’obiettivo di conciliare le diverse esigenze di chi vive, lavora e visita sia il centro storico che la città nuova.
4 commenti su “Caos urbano a Modica: L’Alternativa Socialista denuncia disagi tra il Duomo di San Pietro e Viale Medaglie d’Oro”
Città allo sbando ed alcune associazioni lodano pure l’amministrazione che latita nelle tenebre.
Se ne accorge adesso? Eppure sono decenni che il sottoscritto segnala lo schifo al corso San Giorgio, e non solo al Corso San Giorgio, con trenini che completano l’opera. E non c’è bisogno di spendere altro denaro pubblico per mettere paletti, non servono, basta applicare la legge. Basta fermarsi, fare multe, e farle rimuovere con il carro attrezzi. E per cortesia non mi si venga a dire che mancano le forze dell’ordine, perché le vedo passare con le auto.
Se c’è traffico la colpa è del vaccino.
A Modica siamo sopravvissuti agli anni 70/80/90 quando il traffico al Corso Umberto era veramente esagerato, il primo provvedimento corretto è stato l’adozione delle strisce blu , ha liberato i parcheggi dalle auto dei commercianti, posteggiavano 2/3 auto per ogni attività per tutto il giorno .
Ora il corso Umberto è praticamente vuoto escluso qualche occasione .
Qualcuno per farsi notare arriva con la notiziona , e lancia progetti come se fossimo in piazza Duomo a Milano
Discussioni provinciali di abitanti di paese , ridotto a frazione .