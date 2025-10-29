  • 30 Ottobre 2025 -
Politica | Scicli

Forza Italia Scicli. Plauso all’Amministrazione Marino per i tre nuovi asili nido comunali

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 29 ottobre 2025 – Il gruppo consiliare di Forza Italia Scicli, composto dai consiglieri Vincenzo Giannone, Giuseppe Arrabito e Andrea Di Benedetto, esprime il proprio plauso all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino per il significativo risultato raggiunto con l’avvio e la prossima realizzazione dei tre nuovi asili nido nei quartieri San Nicolò, Cozzo Chiesa e Donnalucata, che offriranno complessivamente 122 posti per bambini.

Si tratta di un traguardo di grande importanza per la città e per le famiglie sciclitane, che vedono concretizzarsi interventi di alto valore sociale ed educativo, capaci di migliorare la qualità della vita e di rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità.

“Il potenziamento dei servizi per la prima infanzia rappresenta una scelta di civiltà e di futuro – dichiarano i consiglieri Vincenzo Giannone, Giuseppe Arrabito e Andrea Di Benedetto –. Questi tre interventi sono il frutto di una programmazione attenta e di una gestione amministrativa che guarda con sensibilità alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli.”

I consiglieri azzurri sottolineano come i tre nuovi asili – San Nicolò con 72 posti, Cozzo Chiesa (Agrinido) con 25 posti e Donnalucata con circa 30 posti – rappresentino un investimento complessivo di oltre due milioni di euro, interamente finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Giannone, Arrabito e Di Benedetto evidenziano inoltre che tale risultato testimonia l’efficacia della collaborazione istituzionale e la capacità dell’Amministrazione Marino di attrarre risorse e trasformarle in servizi concreti per il territorio.

Il gruppo consiliare di Forza Italia Scicli auspica infine che, una volta completate le opere, si possa procedere celermente all’attivazione dei servizi, per dare piena risposta alle famiglie del territorio e consolidare un modello di welfare locale moderno, inclusivo e vicino ai cittadini.

581312
© Riproduzione riservata

