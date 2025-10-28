Forestali Siciliani, la DC all’Ars: “Basta 78 o 101 giorni. Urgente la stabilizzazione in Legge di Stabilità”

Palermo, 28 Ottobre 2025 – Il Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana (DC) all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) accende i riflettori sulla drammatica situazione contrattuale dei lavoratori forestali precari. Gli Onorevoli Ignazio Abbate e Carmelo Pace intervengono congiuntamente per chiedere un intervento urgente e risolutivo nella prossima Legge di Stabilità regionale.

“Dopo aver lavorato intensamente per stabilizzare categorie come gli ASU, i servizi COVID e i Consorzi di Bonifica, riteniamo che sia giunto il momento di mettere mano ai contratti dei lavoratori forestali,” dichiarano i due deputati.

Gli esponenti della DC denunciano una situazione considerata “non più sostenibile”:

Circa 1.324 lavoratori vengono assunti ogni anno per sole 78 giornate lavorative.

Altri 7.233 lavoratori sono impiegati per soli 101 giorni.

“Questa precarietà non solo compromette la dignità e la vita di migliaia di famiglie,” sottolineano Abbate e Pace, “ma incide direttamente sull’efficacia dell’azione di prevenzione e lotta agli incendi.”

Il Gruppo DC lancia un appello trasversale a tutte le forze politiche dell’Ars affinché, con senso di responsabilità, si trovino le risorse necessarie all’interno della Legge di Stabilità.

L’obiettivo è duplice:

Dare una certezza lavorativa ai dipendenti. Garantire una maggiore presenza e operatività nella cruciale lotta agli incendi.

I deputati evidenziano che la stabilizzazione è una necessità operativa anche in considerazione del drastico calo di personale registrato negli ultimi vent’anni: il comparto è passato da circa 35.000 a 16.000 unità a causa del blocco del turn over e delle mancate assunzioni.

“Aumentare le giornate lavorative significa rendere l’intero corpo forestale più solido e pronto ad intervenire. Questa emorragia di personale… rende la stabilizzazione degli attuali lavoratori una necessità vitale per proteggere il nostro territorio,” concludono i rappresentanti DC. La proposta concreta del Gruppo sarà portata al tavolo della maggioranza, previsto per martedì prossimo.

