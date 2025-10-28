  • 30 Ottobre 2025 -
Cultura | Modica

Cultura e territorio: Baravitalla (Cava d’Ispica) protagonista su “È Geniale” di Palermo

Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO/MODICA, 28 Ottobre 2025 – Un angolo suggestivo e ricco di storia del territorio ibleo è sotto i riflettori della cultura siciliana. Il numero di Ottobre di “È Geniale”, il prestigioso magazine culturale con sede a Palermo, dedica ampio spazio a Baravitalla, una delle gemme nascoste della magnifica Cava d’Ispica.

La rivista,  diretta da Rosa Di Stefano, ospita un affascinante articolo firmato dallo scrittore modicano Giuseppe Macauda, noto per il suo profondo legame e la sua attenta narrazione del territorio. Macauda accompagna i lettori alla scoperta di questo “scrigno” di storia, archeologia e bellezza naturalistica, evidenziandone il fascino e l’importanza storico-culturale.

A impreziosire il testo sono le suggestive immagini di Ninì Giurdanella, fotografo che con i suoi scatti riesce a catturare l’anima e l’unicità del paesaggio, rendendo la lettura un vero e proprio viaggio visivo.

L’iniziativa editoriale contribuisce a valorizzare e promuovere le meraviglie meno note della Sicilia sud-orientale, portando alla ribalta nazionale le testimonianze del nostro affascinante patrimonio. Un plauso alla direzione di “È Geniale” per l’attenzione riservata a queste preziose realtà locali.

581257
© Riproduzione riservata

