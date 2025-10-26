  • 26 Ottobre 2025 -
  • 26 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Serie C maschile. Esordio amaro per la Volley Modica: sconfitta 3-0 contro l’Ecoplast Gela

Gela, 26 Ottobre 2025  – Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato 2025/2026 di Serie C maschile per la Volley Modica, superata con un netto 3-0 in trasferta al PalaLivatino contro l’Ecoplast Volley Gela.

I modicani, guidati da coach Ciccio Italia, non sono riusciti a imporre il loro gioco ed hanno dovuto cedere il passo a un’Ecoplast Gela apparsa decisamente più in palla e concentrata fin dalle prime battute. I parziali testimoniano la superiorità dei padroni di casa: 25-14, 25-15, 25-11.

Nonostante il risultato pesante, la dirigenza modicana mantiene la calma: “È solo la prima giornata. L’Ecoplast ha disputato una gara solida, mettendo in mostra il buon lavoro svolto in preparazione, in particolare con un ottimo Andrea Simanella. Il nostro è un gruppo che ha bisogno di trovare il giusto amalgama e di rodare, ma le qualità ci sono. Dobbiamo resettare e lavorare sugli errori commessi, specialmente in ricezione e fase offensiva, per affrontare con maggiore determinazione le prossime sfide. L’obiettivo resta crescere di partita in partita.”

Ora, testa bassa e lavorare in palestra per la Volley Modica, che avrà l’occasione di riscattarsi già nella prossima gara casalinga per dimostrare il proprio valore.

© Riproduzione riservata

