Ragusa. Economia Circolare. Presentato il Progetto GO4CIRCULAR nell’Ambito del Programma Interreg Italia-Malta

Ragusa, 26 ottobre 2025 – Si è svolta presso la sede di *Sicindustria Ragusa* la presentazione ufficiale del progetto *GO4CIRCULAR – Imprese che chiudono il cerchio*, promosso dalla cooperativa *LOGOS* nell’ambito del programma *Interreg Italia-Malta*. Un incontro ricco di spunti e testimonianze che ha posto al centro il ruolo strategico delle imprese nel promuovere *l’economia circolare*, la *sostenibilità ambientale* e l’*innovazione* come leve per uno sviluppo responsabile.

Il progetto si avvale della collaborazione di partner istituzionali e accademici di alto profilo, tra cui il *Dipartimento di Economia dell’Università di Messina*, la *Malta Chamber of SMEs*, *Idea Malta Academy*, *Regione Sicilia* (Assessorato al Territorio e Ambiente), *ARPA Sicilia*, l’*Agenzia nazionale per l’economia circolare di Malta*, *CNA* e *Sicindustria*.

A testimoniare l’attenzione del territorio verso questi temi, ha partecipato attivamente anche il *Lions Club Comiso Terra Iblea*, con la presenza del presidente Rosario Alescio* e numerosi soci. All’iniziativa erano presenti inoltre Carmen Occhipinti, presidente del Lions Club *Ragusa Host*, e Giovanni Ascone, presidente del *Ragusa Monti Iblei*.

La presenza dei Lions Club ha aperto nuove prospettive di collaborazione tra associazioni e istituzioni per lo sviluppo di progetti condivisi nel campo dell’economia circolare. «Attraverso questa partecipazione – ha sottolineato il Lions Club Comiso Terra Iblea – intendiamo rafforzare la nostra missione di servizio, promuovendo una cultura della sostenibilità basata su *etica, innovazione e partecipazione civica*». GO4CIRCULAR si propone infatti come modello di cooperazione transfrontaliera in grado di incidere concretamente sulla transizione ecologica, mettendo in rete competenze, buone pratiche e visioni comuni tra Sicilia e Malta. Nella foto di gruppo i Lions presenti alla presentazione del progetto.

