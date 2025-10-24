  • 25 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Ottobre 2025 -
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara la difficile gara col Città di Canicattini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 24 ottobre 2025 – La quinta giornata del campionato di Promozione vedrà il Cigno impegnato nel difficile confronto contro l’ostico Città di Canicattini.
La squadra di mister Fabio Campanaro si troverà di fronte una compagine agguerrita e pronta a vendere cara la pelle per uscire indenne dal terreno di gioco e conquistare qualche punto.
Gli aretusei vengono da una serie positiva di risultati e domenica scorsa hanno superato fra le mura amiche lo Scicli con un risultato rotondo che non ha dato scampo ai cremisi.
La squadra del neo tecnico Moncada con i nove punti in carniere, insieme ai biancazzurri è relegata alle spalle delle battistrada ed è composta da elementi di tutto rispetto che conoscono molto bene la categoria.
Mister Campanaro è consapevole delle difficoltà che nasconde la gara di domenica, ma come sempre ha cercato di preparare la gara senza tralasciare nessun dettaglio.
I biancazzurri sperano tanto nella vena realizzativa del proprio bomber Yaya Drame e cercheranno di metterlo ancora in condizione di poter realizzare quelle reti che potrebbero regalare la gioia da tutti sperata.
La gara si giocherà allo stadio Biazzo di Ragusa e avrà inizio alle ore 14.30.
A dirigere l’incontro sarà il signor Carlo Maria Dolenti della sezione arbitrale di Caltanissetta che sarà collaborato dai signori Bennici e Provenzano di Agrigento.

580924
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube