Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara la difficile gara col Città di Canicattini

Santa Croce Camerina, 24 ottobre 2025 – La quinta giornata del campionato di Promozione vedrà il Cigno impegnato nel difficile confronto contro l’ostico Città di Canicattini.

La squadra di mister Fabio Campanaro si troverà di fronte una compagine agguerrita e pronta a vendere cara la pelle per uscire indenne dal terreno di gioco e conquistare qualche punto.

Gli aretusei vengono da una serie positiva di risultati e domenica scorsa hanno superato fra le mura amiche lo Scicli con un risultato rotondo che non ha dato scampo ai cremisi.

La squadra del neo tecnico Moncada con i nove punti in carniere, insieme ai biancazzurri è relegata alle spalle delle battistrada ed è composta da elementi di tutto rispetto che conoscono molto bene la categoria.

Mister Campanaro è consapevole delle difficoltà che nasconde la gara di domenica, ma come sempre ha cercato di preparare la gara senza tralasciare nessun dettaglio.

I biancazzurri sperano tanto nella vena realizzativa del proprio bomber Yaya Drame e cercheranno di metterlo ancora in condizione di poter realizzare quelle reti che potrebbero regalare la gioia da tutti sperata.

La gara si giocherà allo stadio Biazzo di Ragusa e avrà inizio alle ore 14.30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Carlo Maria Dolenti della sezione arbitrale di Caltanissetta che sarà collaborato dai signori Bennici e Provenzano di Agrigento.

