Grave incidente stradale sulla SP 25 a Ragusa: madre e figlia ferite, finiscono in ospedale

RAGUSA, 24 Ottobre 2025 – Grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, venerdì 24 ottobre, lungo la Strada Provinciale 25 Ragusa, all’altezza del chilometro 14, in località Masseria.

Due donne, madre e figlia, sono rimaste ferite in un sinistro che ha coinvolto l’auto su cui viaggiavano, una Kia Picanto, e, stando alle prime ricostruzioni fornite dai Vigili del Fuoco, un furgone, con il quale si sarebbe verificato un presunto tamponamento.

L’impatto è stato particolarmente violento. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

Le due occupanti della vettura sono state entrambe estratte dall’abitacolo per essere affidate alle cure dei sanitari: una delle donne è stata estratta dal personale del 118, l’altra è stata liberata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Entrambe sono state trasportate in ospedale per accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono note le loro condizioni precise, ma l’intervento ha richiesto l’impiego di diversi mezzi di soccorso.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico sulla SP 25 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

