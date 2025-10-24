  • 25 Ottobre 2025 -
  25 Ottobre 2025
Politica | Pozzallo

Italian Cruise a Catania. “Il sindaco di Pozzallo assente ingiustificato”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Catania,  24 Ottobre 2025 – Catania ha ospitato oggi l’Italian Cruise Day 2025 nella sua dodicesima edizione della giornata di riferimento per il comparto crocieristico nazionale e internazionale, ideata e realizzata da Risposte Turismo. L’evento, in programma oggi alla Vecchia Dogana del Porto ha riunito istituzioni, compagnie di navigazione, operatori e stakeholder del settore per un confronto sui temi strategici che riguardano lo sviluppo del traffico crocieristico, la sostenibilità e l’innovazione dei porti italiani. L’Autorità di Sistema Portuale di Sicilia Orientale ha partecipato in qualità di partner, confermando il proprio impegno nella promozione del sistema portuale di Catania, Augusta, Siracusa e Pozzallo come rete integrata di riferimento per la crocieristica nel Mediterraneo e per la crescita del territorio.
“Ha brillato per la sua assenza il Sindaco di Pozzallo, assorbito com’è dall’impegno di inserire il
Comune (cioè lui stesso) nel Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale – denuncia l’ex candidato a sindaco, Enzo Galazzo (foto) – . E così, dopo aver ceduto, senza fiatare il Porto ad Augusta, al pari delle altre Istituzioni della provincia, oggi sbraita per non avere ancora conseguito il premio del suo silenzio”.

580921
© Riproduzione riservata

