L’Avimecc Volley Modica inizia il suo cammino in serie A3, domani i “Galletti” ospiti della EnergyTime Campobasso

Modica, 24 ottobre 2025 – L’attesa è finita per l’Avimecc Modica, che domani pomeriggio alle 17 debutterà nel campionato di serie A3, che i ragazzi di coach Enzo Distefano affrontano per la settima stagione consecutiva.

La prima tappa di questo percorso sarà il nuovo palazzetto dello Sport di Vinchiaturo, dove i biancoazzurri della Contea saranno ospiti della EnergyTime Campobasso dell’ex coach Peppe Bua.

I rossoblu molisani, che lo scorso campionato sono riusciti a preservare la categoria ai playout, hanno voglia di rivalsa e alla prima uscita ufficiale ci terranno a fare bene davanti ai loro tifosi.

“Finalmente dopo otto settimane di preparazione si torna a giocare – spiega il vice allenatore dell’Avimecc, Manuel Benassi – i ragazzi si sono preparati bene e sono pronti per iniziare questo campionato di serie A3 che si prevede molto equilibrato. Debuttiamo a Campobasso contro una squadra totalmente diversa rispetto a quella dello scorso campionato, infatti, è stata rafforzata e ha nel roster individualità veramente importanti. Noi – continua – siamo molto fiduciosi perchè siamo una squadra che sin dal primo test match precampionato ha avuto una crescita importante e quindi siamo pronti per affrontare questa trasferta. Noi – continua – crediamo molto nei nostri ragazzi, molti dei quali giocano a Modica da diverse stagioni e hanno già ottenuto dei risultati, questo è il motivo per cui tutti insieme abbiamo deciso di puntare ancora su di loro e grazie alla società abbiamo aggiunto innesti molto importanti sia a livello tecnico, sia a livello umano e siamo sicuri che con il tempo si potrà fare bene. A Campobasso – conclude Benassi – mi aspetto una bella partita ‘tosta’, da parte nostra. Una partita di massima attenzione, perchè andiamo in un campo dove non credo sarà facilissimo esprimere il nostro gioco, motivo per cui abbiamo bisogno della massima attenzione. In questo campionato non credo ci siano squadre che ci possono dare una lettura tranquilla nelle nostre prestazioni. Il campionato, sarà equilibrato verso l’alto e quindi dobbiamo stare sempre attenti sia in casa che in trasferta”.

L’Avimecc Modica ha lavorato duramente durante la preparazione per arrivare pronta al primo appuntamento ufficiale della stagione e come ci spiega capitan Chillemi vuole dare il massimo sempre per rappresentare nel migliore dei modi possibili la città, unica in Sicilia in un campionato importante come quello di serie A3.

“Lavoriamo dal 1 settembre e abbiamo aspettato con ansia questo momento. Finalmente è arrivata l’ora di fare sul serio – dichiara il capitano dei biancoazzurri – ci siamo preparati al meglio per affrontare questa trasferta difficile, in un campo difficile e contro una squadra ben attrezzata. Campobasso – continua – è una squadra rinnovata rispetto allo scorso anno e avranno sicuramente voglia di rivalsa per riscattare la scorsa stagione, sappiamo che ha nel roster giocatori di valore e vorrà dire la sua in questo campionato. Noi dal canto nostro ci siamo preparati al meglio per affrontarli e faremo di tutto per iniziare bene questa nostra ‘salita’ per dire la nostra in questo campionato. A livello personale darò il massimo e cercherò di essere di esempio per la squadra sia in campo che fuori. Io – conclude Stefano Chillemi – voglio sognare in grande, vedremo poi partita dopo partita fin dove possiamo portare il nome di questa città in un campionato duro e difficile come la serie A3”.

