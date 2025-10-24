  • 24 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Rifiuti e verde pubblico, Mauro: “Cassì proceda avvicendamento assessorato all’Ambiente”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 24 ottobre 2025 – E’ il momento, nell’ambito del check annunciato dal sindaco Cassì dopo la fuoriuscita di Ragusa Prossima, di una riorganizzazione generale delle deleghe e, soprattutto, di un avvicendamento in seno all’assessorato all’Ambiente. Lo chiede il Consigliere comunale di Forza Italia, Gaetano Mauro che, rivolgendosi al primo cittadino, prosegue: “E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che la città sia sporca ed il suo verde non adeguatamente curato mentre la tassa sui rifiuti arriva puntuale. Il centro di raccolta è chiuso e diverse strade sono invase da indumenti e materiali ingombranti. Come se non bastasse, per realizzare il nuovo appalto sui rifiuti sono servite tre proroghe, il che si traduce in più costi e meno servizi. Non solo, oggi che il bando è già pubblicato, ci si accorge che deve essere modificato solo grazie alla legittima protesta degli operatori ecologici che prima avevano avuto rassicurazioni che poi, all’improvviso, avevano visto sfumare. E parliamo di un bando del valore di oltre 100 milioni di euro. Insomma è evidente come all’assessorato all’ambiente serva un cambio di passo radicale. C’è bisogno dunque di un nuovo assessore all’Ambiente – conclude Mauro -, dato che con rifiuti e acqua non si scherza di certo”.

580841
© Riproduzione riservata

