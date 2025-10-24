Grande trionfo per il Team Special Touch all’Italian Star Ballet 2025

La Spezia, 2025 – Un weekend di pura emozione e successi per il Team Special Touch, guidato da Federica Re, che ha brillato all’Italian Star Ballet 2025 conquistando numerose medaglie d’oro. Le giovani promesse della danza hanno dimostrato talento, grinta e passione, portando a casa risultati straordinari in diverse discipline. Protagonista assoluta della competizione è stata Rita Lania, che ha conquistato la medaglia d’oro nelle categorie 8/9 D samba, cha cha, Team Special Touch e jive. Non da meno le eccezionali performance di Rita Lania insieme a Maria Selvaggia Arrabbito, che nel duo 10/12 D hanno dominato in tutte le discipline, aggiudicandosi l’oro in samba, cha cha, rumba e jive. Un risultato che conferma il livello altissimo del lavoro svolto dal team e l’impegno costante delle giovani ballerine. “Un grande successo per le mie piccole!”, ha commentato con orgoglio Federica Re, coach e coreografa del gruppo, ringraziando le sue allieve per la dedizione e la passione dimostrate in ogni esibizione. Il Team Special Touch continua così a distinguersi nel panorama nazionale della danza, portando alto il nome della scuola e confermando il proprio talento anche nelle competizioni più prestigiose.

