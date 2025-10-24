Scicli, al via la rinascita della Bambinopoli di Largo Gramsci: partono i lavori di riqualificazione

Dopo anni di abbandono, la Bambinopoli di Largo Gramsci si prepara a tornare a nuova vita. Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione dell’area, uno spazio simbolico per la città e punto di riferimento per famiglie e bambini. Il Gruppo Consiliare di Forza Italia Scicli ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dell’intervento, che rappresenta – sottolineano i consiglieri azzurri – un passo concreto verso la restituzione di dignità e decoro a uno dei luoghi più frequentati e amati della comunità. Grazie a un finanziamento della Regione Siciliana – Assessorato alle Infrastrutture e ai Trasporti di 25.000 euro, sollecitato da una forza politica della coalizione di maggioranza, è stato possibile avviare il primo step dei lavori. “Siamo consapevoli che la cifra non sarà sufficiente a completare l’intero intervento, ma questo rappresenta un punto di partenza reale – non più promesse o annunci, ma fatti concreti che si vedono sul territorio”, dichiarano i consiglieri Vincenzo Giannone, Giuseppe Arrabito e Andrea Di Benedetto. Parallelamente, è in corso anche l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza intelligente – finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture – basato su tecnologie di intelligenza artificiale, che garantirà maggiore sicurezza a Largo Gramsci, al centro cittadino e alle borgate. Il prossimo obiettivo sarà il potenziamento dell’illuminazione pubblica dell’area. Forza Italia ha annunciato che chiederà con determinazione di inserire tale intervento tra le priorità del nuovo bando per la gestione dell’impianto ex Enel Sole, di prossima pubblicazione. “La rinascita della Bambinopoli è un investimento sulla città, sulle famiglie e sui bambini. Largo Gramsci tornerà a essere un luogo vissuto, sicuro e decoroso. Questo è il nostro impegno e continueremo a lavorare perché ogni quartiere abbia la stessa attenzione e lo stesso rispetto”, dichiarano i consiglieri azzurri. Con questo intervento, Forza Italia conferma la propria visione politica fondata su rigenerazione urbana, sicurezza, vivibilità e rispetto degli spazi pubblici come basi per la crescita e il benessere della città di Scicli.

