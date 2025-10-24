  • 24 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Ottobre 2025 -
Scicli

Scicli, al via la rinascita della Bambinopoli di Largo Gramsci: partono i lavori di riqualificazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo anni di abbandono, la Bambinopoli di Largo Gramsci si prepara a tornare a nuova vita. Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione dell’area, uno spazio simbolico per la città e punto di riferimento per famiglie e bambini. Il Gruppo Consiliare di Forza Italia Scicli ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dell’intervento, che rappresenta – sottolineano i consiglieri azzurri – un passo concreto verso la restituzione di dignità e decoro a uno dei luoghi più frequentati e amati della comunità. Grazie a un finanziamento della Regione Siciliana – Assessorato alle Infrastrutture e ai Trasporti di 25.000 euro, sollecitato da una forza politica della coalizione di maggioranza, è stato possibile avviare il primo step dei lavori. “Siamo consapevoli che la cifra non sarà sufficiente a completare l’intero intervento, ma questo rappresenta un punto di partenza reale – non più promesse o annunci, ma fatti concreti che si vedono sul territorio”, dichiarano i consiglieri Vincenzo Giannone, Giuseppe Arrabito e Andrea Di Benedetto. Parallelamente, è in corso anche l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza intelligente – finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture – basato su tecnologie di intelligenza artificiale, che garantirà maggiore sicurezza a Largo Gramsci, al centro cittadino e alle borgate. Il prossimo obiettivo sarà il potenziamento dell’illuminazione pubblica dell’area. Forza Italia ha annunciato che chiederà con determinazione di inserire tale intervento tra le priorità del nuovo bando per la gestione dell’impianto ex Enel Sole, di prossima pubblicazione. “La rinascita della Bambinopoli è un investimento sulla città, sulle famiglie e sui bambini. Largo Gramsci tornerà a essere un luogo vissuto, sicuro e decoroso. Questo è il nostro impegno e continueremo a lavorare perché ogni quartiere abbia la stessa attenzione e lo stesso rispetto”, dichiarano i consiglieri azzurri. Con questo intervento, Forza Italia conferma la propria visione politica fondata su rigenerazione urbana, sicurezza, vivibilità e rispetto degli spazi pubblici come basi per la crescita e il benessere della città di Scicli.

580902
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube