  • 24 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa tra gli 8 capoluoghi di provincia ad avere una qualità dell’aria buona

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

“Anche quest’anno Ragusa fa un balzo in avanti nella classifica Ecosistema Urbano di Legambiente. Ad annunciarlo è l’Assessore all’Ambiente Mario D’Asta.
Se l’anno scorso le posizioni guadagnate erano 18, quest’anno sono altre 11.
Ragusa è così la 58^ città in Italia per benessere ambientale, la 4^ al Sud e la 1^ in Sicilia.
La posizione nazionale ci dice che il lavoro da fare è ancora molto, ma al tempo stesso l’ascesa di piazzamenti ci dice che la strada è quella giusta.
Se il sindaco pochi giorni fa ha giustamente messo in evidenza come Ragusa abbia il miglior trend nazionale per il contrasto al consumo di suolo, io volevo porre l’accento su un altro aspetto: la qualità dell’aria.
Ragusa è tra i soli 8 capoluoghi di provincia ad avere una qualità dell’aria buona, un dato che corrisponde concretamente al valore di ciò che respiriamo.
Avere una buona aria, prosegue D’Asta, è garanzia di salute, di prevenzione dalle malattie, di tutela dei soggetti più fragili. Avere una buona aria è sintomatico di una città posta in un territorio verde in cui traffico e smog sono sotto controllo.
Continueremo a lavorare affinché tutti gli indicatori raggiungano posizioni di riguardo, nella convinzione che sia impossibile avere tutto e subito ma anche di una comunità sempre più attenta, e quindi rispettosa, di questi temi”.

580908
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube