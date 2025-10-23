“Talenti emergenti”, il bando del Comune di Ragusa…di Lucia Cascone

Rispetto al Bando Talenti Emergenti proposto dal Comune di Ragusa nel 2025 per promuovere i giovani artisti del territorio, ci sembra opportuno fare una serie di precisazioni per evitare che il cittadino della strada si confonda.

La prima cosa che attira l’attenzione è la scarsa quantità di “artisti?” che genera questa città. Sembra, inoltre, che oltre i 35 anni non ci sia attività. In realtà si tratta di una decisione demagogica dire che si incentivano i “giovani talenti” e d’altra parte dedicare somme miserabili alle attività culturali. Non è demagogico? È super demagogico perché è un inganno per fidelizzare voti.

Osserva lettore che questo dei giovani artisti è presentato dall’Assessorato alla gioventù e non dall’Assessorato alla cultura? Che coincidenza! Il sindaco di questa amministrazione trattiene l’Assessorato alla Cultura e al Turismo, due attività che mantengono, tenacemente, una rotta disastrosa. Non confonderti, lettore, è pura incompetenza.

La cultura è l’esercizio profondo dell’identità. Un artista cerca la sua identità attraverso la sua attività e per questo studia, si confronta, si forma, si mostra. Dove fare tutto questo in questa comunità? Qui c’è molta Agricoltura ma poca Cultura (Così come c’è poca Politica, per questo chi si addormenta Forza Civica si sveglia Forza Italia)

Il Comune di Ragusa, come tutti i Comuni della Provincia, siamo sinceri, non muovono un dito per la Cultura. Non sostiene né crea Scuole di Formazione. Come si formano e crescono allora i “Giovani Talenti”? Come arrivano i turisti, per telepatia iblea. Molto riempirsi la bocca con Montalbano ma quando chiediamo sostegno a questa amministrazione per realizzare un film (che promuoverebbe enormemente il turismo) si lamentano che non ci sono soldi. Neanche c’è la vergogna.

Il Libero Consorzio ha appena annunciato che dedicherà più di 150 mila euro alla degustazione dei prodotti ragusani (tra i ragusani? per attrarre il turismo?) Non sarebbe più sincero dire la verità? È un modo di trasferire denaro pubblico al privato per stimolare l’attività gastronomica. La verità funziona sempre meglio della menzogna.

Tra i Giovani Artisti che vogliono farsi conoscere ci sono attrici e cantanti e artisti di cabaret e anche un ballerino che vuole diventare coreografo. Ebbene, e ora? Che cosa si fa con tutto questo? Come si spingono questi desideri, queste brame, queste speranze? Ogni sforzo inutile porta sempre alla malinconia.

Lucia Cascone

