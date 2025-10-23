  • 23 Ottobre 2025 -
  • 23 Ottobre 2025 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo in Movimento all’attacco di Iblea Acque: “Pozzallo non può più aspettare! Un giorno in più di sportello non basta”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 23 Ottobre 2025 – La gestione del servizio idrico da parte di Iblea Acque torna al centro del dibattito politico a Pozzallo, sollevando forti critiche da parte del gruppo consiliare “Pozzallo in Movimento”, con i rappresentanti Quintilia Celestri e Giuseppe Giampiero che lanciano un accorato appello: “Pozzallo non può più aspettare!”.

I due esponenti definiscono insufficiente la recente concessione di un giorno aggiuntivo di apertura dello sportello di Iblea Acque. A loro dire, questa misura non risolve i problemi strutturali che affliggono i cittadini. “Un giorno in più di sportello non basta,” affermano con fermezza.

La nota di “Pozzallo in Movimento” dipinge un quadro di grave disagio: “Mentre i cittadini continuano a ricevere bollette gonfiate, minacce di distacco e nessuna risposta, il Sindaco Ammatuna resta in silenzio, difendendo una gestione che sta creando solo disagi e ingiustizie.” Viene contestato aspramente l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale, accusata di non difendere adeguatamente gli interessi dei pozzallesi.

Per affrontare l’emergenza, Celestri e Giampiero avanzano quattro richieste chiare e urgenti rivolte all’Amministrazione:

1. Sospensione immediata dei pagamenti delle bollette contestate.

2. Blocco immediato di tutti i distacchi idrici.

3. Sostituzione gratuita dei contatori guasti.

4. Applicazione della riduzione del 50% sulle tariffe per l’acqua non potabile.

I rappresentanti di “Pozzallo in Movimento” evidenziano poi una contraddizione definita “inaccettabile”: “È inaccettabile che, mentre Iblea Acque deve milioni di euro al Comune, siano proprio i cittadini a pagare gli errori e subire le conseguenze.”

I due  concludono con un duro monito all’Amministrazione comunale: “Pozzallo merita un’Amministrazione che difenda i cittadini. Basta essere lasciati soli davanti a un servizio inefficiente e opaco.” La battaglia per una gestione più equa e trasparente del servizio idrico è, per il gruppo, ormai una priorità improrogabile.

580817




