Il modicano Macauda trionfa al Concorso di Poesia “Dante Alighieri” di Agrigento

AGRIGENTO, 23 Ottobre 2025 – Grande successo per il poeta modicano Giuseppa Macauda, che ieri sera ha conquistato il primo premio assoluto del concorso di poesia “Agrigento: ciò che amo di questa città”. L’iniziativa è stata promossa dalla “Società Dante Alighieri” di Agrigento, presieduta dalla Dott.ssa Enza Ierna.
La cerimonia di premiazione si è svolta in una location d’eccezione, i locali della “Casa San Filippo”, situati all’interno dell’affascinante parco archeologico della Valle dei Templi. La targa, simbolo del meritato riconoscimento, è stata consegnata personalmente a Giuseppe Macauda dall’Assessore alla Cultura di Agrigento, Sandro Montalbano.
L’autore è salito sul gradino più alto del podio grazie alla sua lirica intitolata “Nella valle la voce”, un testo che ha saputo toccare nel profondo la commissione giudicatrice.
“Ringrazio sentitamente la Giuria, guidata dal preside Francesco Curaba, per aver elaborato una motivazione oculata, che coglie interamente il senso intimo della mia lirica,” ha commentato a caldo Macauda, esprimendo grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto in un concorso che celebra il profondo legame con la città di Agrigento.
Il successo di Giuseppe Macauda non solo le rende merito per la sua sensibilità poetica, ma valorizza ulteriormente l’impegno della “Dante Alighieri” di Agrigento nella promozione della cultura e della lingua italiana nel contesto storico e paesaggistico unico della città dei templi.