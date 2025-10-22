  • 22 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Il sindaco di Vittoria censurato su una rete televisiva nazionale, la solidarietà dell’assessore Nicastro

“Ma il servizio ha messo in luce i grandi limiti della destra di governo”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 22 ottobre 2025 – L’assessore comunale di Vittoria, Giuseppe Nicastro, ha rilasciato una dichiarazione in merito al recente servizio trasmesso da una rete televisiva nazionale sulla criminalità in città, esprimendo forte dissenso per il trattamento riservato all’intervista del sindaco Francesco Aiello.

“In queste ore è andato in onda un servizio che parla della criminalità a Vittoria, trattando temi che la nostra amministrazione ha già denunciato da tempo. Tuttavia, ciò che reputo più grave è la censura subita dall’intervista al sindaco Aiello, montata ad arte per distorcerne il contenuto”, ha dichiarato Nicastro. L’assessore ha sottolineato come i partiti di opposizione di centrodestra e destra abbiano strumentalizzato il servizio per accusare il sindaco di inefficacia nella gestione della sicurezza cittadina: “Niente di più falso. Il sindaco è stato censurato, l’intervista non è stata trasmessa integralmente e ciò ha impedito di mostrare chiaramente il lavoro svolto dall’amministrazione”.

Nicastro ha poi rivolto un invito diretto ai partiti di opposizione: “Invece di alimentare polemiche sterili, li invito a essere più collaborativi e a promuovere una politica costruttiva, degna della città di Vittoria. Governate la provincia, la regione e anche lo Stato. Se fossi al vostro posto, collaborerei con la mia città per garantire maggiori controlli e più forze dell’ordine”. L’assessore ha ricordato che “l’ordine pubblico e la sicurezza sono competenze dello Stato e delle forze dell’ordine: polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Ci saremmo aspettati dal governo nazionale, a trazione nazionalista, un impegno maggiore per intensificare i controlli e ridurre gli sbarchi. Invece assistiamo a investimenti per centri in Albania che non funzionano, mentre le nostre città restano in attesa di rinforzi”. Concludendo, Nicastro ha espresso solidarietà al sindaco Aiello: “Un atto vergognoso di censura ha impedito la trasmissione integrale della sua intervista. L’amministrazione ha sempre lavorato per la sicurezza della città. Ora attendiamo risposte concrete dal governo nazionale, che continua a tardare. È tempo che chi governa si assuma le proprie responsabilità”

580624
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube