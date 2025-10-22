Sabato e domenica la riunione provinciale e regionale del M5S

Ragusa, 22 ottobre 2025 – Doppio impegno programmatico per il Movimento 5 Stelle della provincia di Ragusa. Sabato 25 ottobre, alle ore 16, nei locali di via Ecce Homo 178 è in programma la riunione provinciale alla presenza della deputata regionale Stefania Campo, del deputato Filippo Scerra e del coordinatore provinciale Federico Piccitto, dei rappresentanti cittadini dei gruppi territoriali di Ragusa, Modica, Vittoria e dei nascenti gruppi di Comiso e Ispica, degli iscritti e dei simpatizzanti. Il giorno successivo, domenica 26 ottobre, a partire dalle ore 10,00 presso la Galleria Civica di Enna si svolgerà invece la riunione regionale, alla presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, dei deputati, dei coordinatori provinciali e di tutti gli iscritti. “Due momenti importanti – dice Federico Piccitto – nei quali recepiremo le istanze dei vari territori, ascolteremo la voce degli iscritti e poi la porteremo ai livelli più alti. Saranno due appuntamenti in cui sarà programmata l’attività della stagione che inizia, con un focus in particolare sulle amministrative del prossimo anno che, in provincia di Ragusa, vedranno le elezioni a Ispica e dove il Movimento lavorerà per una alternativa all’amministrazione Leontini. Per quanto riguarda invece la riunione Regionale si discuterà dei tanti temi che vedono in affanno la nostra isola e anche della coalizione alle regionali, necessaria per battere questo governo di centrodestra che soprattutto nei confronti della provincia di Ragusa ha ampiamente dimostrato l’assoluta mancanza di attenzioni e di risposte concrete. Il nostro invito, rivolto a tutti gli iscritti, è ovviamente quello di essere presenti ad entrambi i momenti”.

Salva