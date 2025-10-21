Passerelle abbandonate in spiaggia. Scimonello: “Danno d’immagine”

Scicli, 21 Ottobre 2025 – – Le passerelle d’accesso alle spiagge versano ancora in uno stato di abbandono, creando non solo un danno all’immagine della città e del suo mare, ma costringono il Comune a dover sostenere i costi del ripristino delle stesse ogni estate. Ad accendere i riflettori sul caso è l’ex consigliere e assessore della passata giunta Giannone, Guglielmo Scimonello, che lancia un monito direttamente all’Amministrazione comunale proprio per fare luce sul caso.

«Le nostre spiagge vengono frequentati anche nei mesi invernali e fra pochi mesi migliaia di persone ne usufruiranno – spiega Guglielmo Scimonello nella sua nota – E oggi la quasi totalità delle passerelle per l’accesso alla spiaggia versa in condizioni di abbandono, degrado e pericolo per l’incolumità delle persone». Ma non è tutto, perché – come spiega Scimonello – proprio per questa condizione di degrado il Comune potrebbe ricevere richieste di risarcimento e al contempo «non risulta esistere un’assicurazione della responsabilità civile per danni connessi all’uso di tali passerelle». Perciò, visto che «l’attuale Amministrazione comunale, ha dimostrato poca sensibilità riguardo la sicurezza e la rigenerazione urbana e ambientale delle strutture comunali – prosegue l’ex assessore Scimonello – e che la vocazione turistica della nostra città, dovuta in gran parte al suo mare e alla sua spiaggia, impone che agli ospiti sia presentato un diverso e più decoroso “biglietto da visita”».

L’ex ‘amministratore locale Scimonello, sollecita e chiede “quali provvedimenti ha adottato o intende adottare l’Amministrazione comunale per risolvere il problema delle passerelle in legno lasciate abbandonate in spiaggia e andati in rovina a causa delle mareggiate e con l’arrivo delle prime piogge autunnali, e, se il Comune di Scicli disponga di una polizza assicurativa per coprire i danni involontari causati a persone o cose derivanti dall’utilizzo di tali passerelle. È assolutamente fondamentale – termina Guglielmo Scimonello – richiamare la responsabilità del Governo cittadino sul ritiro delle passerelle che devono essere conservate in buono stato e manutenute per garantirne la durata e la sicurezza al termine della stagione”.

