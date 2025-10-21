Al via i casting a Portopalo di Capo Passero per uno spot nazionale che sarà girato a novembre

22 Ottobre 2025 – Portopalo di Capo Passero si prepara ad accogliere una grande produzione pubblicitaria che porterà le telecamere di uno spot nazionale nel cuore della cittadina. Le riprese sono in programma per l’11, 12 e 13 novembre e coinvolgeranno il territorio comunale, offrendo ai residenti l’opportunità di partecipare a un progetto di visibilità nazionale.

Per l’occasione, la produzione ha organizzato un casting che si terrà in provincia di Siracusa. Le selezioni, difatti, si terranno martedì 22 ottobre presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Portopalo, in via Lucio Tasca n. 81, dalle 9 alle 12.30.

Possono presentarsi uomini e donne dai 20 ai 75 anni, con un’attenzione particolare per alcune figure ricercate: donne tra i 65 e i 75 anni e uomini tra i 40 e i 50 anni che sappiano sciare.

L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per il territorio, che potrà così far conoscere i propri volti e le proprie bellezze in un contesto di rilevanza nazionale, valorizzando al tempo stesso la comunità locale attraverso la partecipazione diretta a una produzione di prestigio.

