Ritorno alla Giustizia Territoriale: Il Disegno di Legge sui tribunali avanza

ROMA, 20 Ottobre 2025 – Il percorso verso il ripristino dei tribunali chiusi e una più equa distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale ha segnato un passo decisivo. Nonostante un avvio burrascoso, il disegno di legge di riforma della geografia giudiziaria, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2025, è stato ufficialmente assegnato alla Camera dei Deputati per l’esame nelle Commissioni competenti.

A dare notizia di questo avanzamento è l’Avvocato Enzo Galazzo, rappresentante del Comitato Pro Tribunale di Modica, che in una nota descrive i frenetici giorni seguiti all’approvazione del DDL. L’obiettivo della riforma è quello di garantire una più efficiente presenza della giustizia sul territorio, un’esigenza sentita e già espressa, ad esempio, dalla legge/voto regionale del 6 marzo 2024.

L’Avv. Galazzo, insieme a un collega, si è recato il 31 luglio scorso a Palermo per un incontro con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. L’intento era quello di sollecitare l’appoggio regionale per dare seguito alla legge/voto e accelerare l’iter del disegno di legge governativo.

L’incontro, tuttavia, è degenerato in un momento di forte tensione. Secondo il racconto di Galazzo, il Presidente Schifani avrebbe mostrato una “occhiata distratta” al documento, sostenendo che fosse “di nessun valore” e liquidando l’argomento.

L’Avv. Galazzo ha descritto una reazione impulsiva: “Sono riuscito a contenermi, ho strappato quel pezzo di carta dalle mani di Schifani, mi sono alzato e me ne sono andato via.”

!Nonostante lo scetticismo mostrato al più alto livello istituzionale regionale, la notizia diffusa dalla Collega Avv. Licia Rafaniello di Corigliano Rossano conferma la rilevanza del provvedimento. Il disegno di legge del 29 luglio 2025 – quel “pezzo di carta” – è ora pienamente in corso di esame parlamentare. È questo un passo decisivo per restituire giustizia al territorio,” ha commentato l’Avv. Galazzo, sottolineando come l’assegnazione alla Camera dei Deputati sia un segnale concreto che la riforma, attesa da tempo, sta procedendo nel suo iter legislativo. Il testo passerà ora al vaglio delle Commissioni competenti, dove inizierà la discussione che potrebbe portare alla restituzione di uffici giudiziari alle comunità locali”.

