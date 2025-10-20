  • 20 Ottobre 2025 -
Pozzallo | Sport

Il pozzallese Fabio Biagio Fidone pacer alla Neapolis Marathon 2025

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli, 20 Ottobre 2025 – Si è svolta a Napoli la 5ª edizione della Neapolis Marathon, una delle manifestazioni podistiche più affascinanti del panorama nazionale, con un percorso che attraversa i luoghi più iconici e storici della città partenopea.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025 anche l’atleta pozzallese Fabio Biagio Fidone, tesserato con i colori della BeRunners Forlì, scelto come pacer ufficiale dell’evento. Fidone ha condotto con grande esperienza e precisione il gruppo delle 3 ore e 20 minuti, accompagnando numerosi atleti al traguardo e contribuendo a far raggiungere a molti di loro nuovi personal best.

Il gruppo pacer delle 3h20, condotto e capitanato da Fabio Biagio Fidone, era composto da Simone Cimboli e Pino Daniele. I tre atleti hanno lavorato in perfetta sinergia lungo tutto il percorso, garantendo ritmo, costanza e incoraggiamento a tutti i maratoneti che puntavano a tagliare il traguardo sotto le 3 ore e 20 minuti.

Nel gruppo guidato da Fidone si è inoltre registrato un importante risultato: una delle atlete ha conquistato il terzo posto assoluto femminile, a conferma dell’efficacia e della professionalità del lavoro svolto dai pacer.

Un’organizzazione impeccabile sotto ogni punto di vista, grazie anche al coordinamento dei responsabili pacer Rocco Cilla e Leopoldo Rossi, che hanno contribuito a rendere l’evento un vero successo.

L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione: la Neapolis Marathon 2026, pronta a regalare ancora emozioni lungo le strade di Napoli.

© Riproduzione riservata

