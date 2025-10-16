  • 16 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Ottobre 2025 -
Attualità | Modica

Unitre Modica. Si definisce il programma 2025-2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 16 ottobre 2025 – In attesa dell’incontro, convocato per il 30 Ottobre a Modica presso il Palazzo della Cultura (Sala Triberio) nel corso del quale sarà presentato il Programma dell’Anno Accademico 2025/26, l’Unitre di Modica ha già definito il piano dei Corsi e dell’attività dei Laboratori. In conseguenza di ciò i Soci sono stati invitati a far pervenire alla Segreteria dell’Associazione, direttamente o tramite internet, la Scheda con la indicazione dei Corsi e/o dei Laboratori ai quali intendono partecipare. Una procedura finalizzata alla formazione delle Classi e per consentire l’avvio delle Attività sociali sin dai primi giorni del prossimo mese di Novembre. La presentazione riguarderà altresì i temi dei “Giovedì dell’Unitre”, le escursioni ed i viaggi programmati per i prossimi mesi di Novembre e Dicembre.
“Il nostro intento – ha voluto sottolineare il presidente Enzo Cavallo – è quello di offrire ai Soci una vasta e variegata gamma di iniziative per dare ad ognuno la possibilità di scegliere liberamente. Anche per l’imminente Anno Accademico cercheremo di fare tutto ciò che le disponibilità avute e le nostre possibilità ci consentono. Il tutto per soddisfare al meglio ed al massimo le esigenze dei nostri Soci”

580077
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube