  • 16 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Ottobre 2025 -
Cronaca

Gela, ladro seriale aveva generato grave allarme sociale nel quartiere Macchitella: arrestato dalla Polizia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

GELA, 16 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un venticinquenne in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare restrittiva della libertà personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per sette diversi episodi di furto e tentato furto commessi tra maggio ed agosto dell’anno in corso nel quartiere Macchitella. Gli episodi criminosi, commessi dall’indagato, gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, in danno di un circolo sportivo, di un’associazione e di attività commerciali, avevano generato grave allarme sociale in città. Le indagini, condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di raccogliere le prove al fine di supportare l’emissione dell’ordinanza restrittiva. Il modus operandi dell’indagato, che agiva sempre nottetempo, consisteva nel mettere fuori uso le telecamere dei sistemi di videosorveglianza e forzare le serrature delle porte d’ingresso ai locali da razziare, creando ingenti danni ai proprietari. Tra i beni trafugati tablet elettronici, playstation, una bicicletta elettrica e somme in contanti. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

580081
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube